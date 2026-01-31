Летанг пропустит четыре недели из-за перелома стопы

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Канадский защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг пропустит минимум четыре недели из-за перелома стопы, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в соцсети Х.
В пятницу стало известно, что Летанг и российский нападающий команды Евгений Малкин пропустили тренировку. Журналист Джо Бранд со ссылкой на главного тренера «Пингвинз» Дэна Мьюза сообщил в соцсети Х, что решение об участии Малкина в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Рейнджерс» в субботу будет принято непосредственно перед матчем. Специалист отметил, что текущая проблема россиянина отличается от его предыдущей травмы.
Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате принял участие в 37 матчах и набрал 41 очко (13 голов + 28 передач). Контракт Малкина истекает летом 2026 года. В начале декабря форвард получил травму и спустя месяц был выведен из списка травмированных. 38-летний Летанг в этом сезоне провел за клуб 50 матчей и набрал 25 (3+22) очков.