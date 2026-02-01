Очки четырех россиян «Миннесоты» помогли команде обыграть «Эдмонтон» в НХЛ

Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне. Также на счету российского нападающего 37 голевых передач в 56 играх. Тарасенко довел число набранных очков в сезоне до 30: в 40 матчах форвард забросил 14 шайб и отдал 16 голевых передач. Одной голевой передачей отметился нападающий «Миннесоты» Данила Юров, в 49 играх сезона игрок забросил 8 шайб и 13 раз ассистировал партнерам. Также один голевой пас отдал форвард «Миннесоты» Яков Тренин, на его счету теперь 16 (4 гола + 12 ассистов) очков в 56 играх. Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин не отметился результативными действиями.