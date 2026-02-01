Ричмонд
Очки четырех россиян «Миннесоты» помогли команде обыграть «Эдмонтон» в НХЛ

По голу отметились Кирилл Капризов и Владимир Тарасенко, по результативной передаче — Данила Юров и Яков Тренин.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 1 февраля. /ТАСС/. «Миннесота» в гостях со счетом 7:3 обыграла «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Юэль Эрикссон-Эк (7-я минута), Кирилл Капризов (20), Матс Цуккарелло (21), Куинн Хьюз (33), Владимир Тарасенко (36), Рем Питлик (50), Брок Фабер (55). У «Эдмонтона» отличились Леон Драйзайтль (4), Райан Ньюджент-Хопкинс (9), Джек Рославик (53).

Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне. Также на счету российского нападающего 37 голевых передач в 56 играх. Тарасенко довел число набранных очков в сезоне до 30: в 40 матчах форвард забросил 14 шайб и отдал 16 голевых передач. Одной голевой передачей отметился нападающий «Миннесоты» Данила Юров, в 49 играх сезона игрок забросил 8 шайб и 13 раз ассистировал партнерам. Также один голевой пас отдал форвард «Миннесоты» Яков Тренин, на его счету теперь 16 (4 гола + 12 ассистов) очков в 56 играх. Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин не отметился результативными действиями.

«Миннесота» благодаря победе поднялась на второе место Центрального дивизиона, в 56 матчах команда набрала 74 очка. «Эдмонтон» идет вторым в Тихоокеанском дивизионе, у команды 64 очка после 56 встреч. В следующем матче «Миннесота» в ночь на 3 февраля по московскому времени примет «Монреаль», «Эдмонтон» в ночь на 4 февраля на своем льду сыграет с «Торонто».

В других матчах игрового дня «Оттава» дома со счетом 4:1 победила «Нью-Джерси», «Даллас» на выезде переиграл «Юту» (3:2), «Монреаль» одержал гостевую победу над «Баффало» (4:2), «Торонто» в гостях победил «Ванкувер» (3:2 Б). «Коламбус» в гостях переиграл «Сент-Луис» (5:3), в составе победителей по одной голевой передачи отдали защитник Иван Проворов и нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков. «Нью-Йорк Айлендерс» дома уступил «Нэшвиллу» (3:4), голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 38 бросков из 42. «Вегас» дома со счетом 2:3 уступил «Сиэтлу», одну шайбу в составе проигравшей команды забросил нападающий Иван Барбашев.

Эдмонтон
3:7
2:2, 0:3, 1:2
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
1.02.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18374 зрителя
Главные тренеры
Крис Ноблок
Джон Хайнс
Вратари
Тристан Джарри
(00:00-35:40)
Йеспер Валльстедт
Коннор Ингрэм
(c 35:40)
1-й период
03:16
Леон Драйзайтль
05:59
Кертис Лазар
06:15
Юэль Эрикссон Эк
(Йеспер Валльстедт, Куинн Хьюз)
08:01
Райан Нюджент-Хопкинс
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
10:48
Коннор Макдэвид
15:12
Яков Тренин
19:15
Зак Хаймэн
19:24
Кирилл Капризов
(Юэль Эрикссон Эк, Матс Зуккарелло)
2-й период
20:35
Матс Зуккарелло
(Райан Хартман)
32:29
Куинн Хьюз
(Брок Фэйбер)
35:40
Владимир Тарасенко
(Маркус Фолиньо, Данила Юров)
38:40
Брок Фэйбер
3-й период
49:42
Тайлер Питлик
(Яков Тренин, Винс Хиностроза)
52:43
Джек Рословик
(Дарнелл Нерс, Джошуа Замански)
54:17
Брок Фэйбер
(Мэтт Болди, Джейкоб Миддлтон)
Статистика
Эдмонтон
Миннесота
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
