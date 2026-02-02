Тротц покинет пост генменеджера «Нэшвилл Предаторз»

«После 40 лет работы в профессиональном спорте и 26 лет в НХЛ, включая последние три года в роли генерального менеджера “Нэшвилла”, я сообщил в декабре владельцу “Предаторз” Биллу Хэслему, что уйду по истечении моего контракта в конце сезона-2026/27. Обсудив это, мы приняли решение незамедлительно приступить к поиску замены, но я рад продолжить работу до тех пор, пока мы не наймем нового сотрудника. Независимо от того, сколько времени это займет», — сообщил Тротц.