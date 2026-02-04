Русский вундеркинд остановил Овечкина. «Вашингтон» останется без плей-офф?

Спустя менее чем через сутки после победы над «Айлендерс» «Вашингтон» на один день покинул столицу США и отправился в Филадельфию для встречи с «Флайерз» в рамках очередного бэк-ту-бэк. Интересно, что для давних соперников и оппонентов по Столичному дивизиону сегодняшняя встреча стала первой в сезоне. За исключением сезонов-1994/95 и −2020/21, которые поздно стартовали из-за локаута и коронавирусной пандемии соответственно, «Вашингтон» и «Филадельфия» еще никогда не проводили свой первый очный матч в «регулярке» настолько поздно. При этом за весь регулярный сезон «Кэпиталз» и «Флайерз» проведут суммарно четыре игры. Такие особенности календаря лишь придают огня соперничеству команд с учетом того факта, что оба клуба конкурируют друг с другом за право попасть в плей-офф. К слову, два года назад победа «столичных» над «летчиками» в заключительном матче чемпионата закрепила за «Кэпс» право войти в список участников Кубка Стэнли-2024.