Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.40
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.04
X
4.40
П2
3.06
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.00
П2
4.98
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
05:30
Даллас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.41
П2
3.85
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.90
П2
5.04
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.40
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.20
П2
3.44
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Ак Барс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Нефтехимик
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2

Хоккеиста «Питтсбурга» Джонса отстранили на 20 игр за допинг

В текущем сезоне НХЛ защитник провел семь матчей.

Источник: AP 2024

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Американский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Калеб Джонс отстранен на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

«Защитник “Питтсбурга” Калеб Джонс дисквалифицирован на 20 игр без сохранения заработной платы за нарушение условий программы НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ по борьбе с применением допинга», — говорится в заявлении лиги.

Джонсу 28 лет, в текущем сезоне он провел за «Питтсбург» семь матчей и отметился одной голевой передачей. Вместе с американской сборной он стал победителем молодежного чемпионата мира в 2017 году.