Хоккеиста «Питтсбурга» Джонса отстранили на 20 игр за допинг

НЬЮ-ЙОРК, 4 февраля. /ТАСС/. Американский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» Калеб Джонс отстранен на 20 матчей за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
«Защитник “Питтсбурга” Калеб Джонс дисквалифицирован на 20 игр без сохранения заработной платы за нарушение условий программы НХЛ и Ассоциации игроков НХЛ по борьбе с применением допинга», — говорится в заявлении лиги.
Джонсу 28 лет, в текущем сезоне он провел за «Питтсбург» семь матчей и отметился одной голевой передачей. Вместе с американской сборной он стал победителем молодежного чемпионата мира в 2017 году.