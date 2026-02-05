Русский форвард забил команде Макдэвида. Ему всего 19 лет

«Теперь они знают, что у них есть парень, способный успеть к шайбе после заброса в чужую зону. Матвей очень активен при борьбе в отборе. Даже несмотря на то, что ему 19 лет, он может быть очень сильным и выигрывать шайбу для этих двух парней — Юбердо и Фроста. Эта тройка прибавляет с каждым матчем. Они добавляют в динамике, а это именно то, что нам нужно», — резюмировал наставник «Калгари» Райан Хуска.