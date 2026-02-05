Русский форвард забил команде Макдэвида. Ему всего 19 лет

«Калгари» и «Эдмонтон» встречались друг с другом в четвертый раз за сезон — для каждой команды это был последний матч перед олимпийским перерывом. «Огоньки» лидировали в сезонной серии «Битвы при Альберте», выиграв дважды у «Ойлерз» в трех случаях, но настроение у соперников вряд ли было праздничным. «Калгари» проиграл пять из шести последних матчей и погрузился на дно таблицы Запада, у «нефтяников» случились крупные неудачи в матчах с «Миннесотой» (3:7) и «Торонто» (2:5).
Основной заботой для менеджмента «Флэймз» на ближайшие недели станет обмен ветерана Назема Кадри, уход которого должен освободить место для кого-то из молодых. Ожидает большего доверия и российский форвард «Калгари» Матвей Гридин, хоть он и играет не в центре, а на фланге. Во встрече с «Эдмонтоном» тренерский штаб хозяев отправил его во второе звено к Джонатану Юбердо и Моргану Фросту, что уже говорит о высокой оценке потенциала.
В четырех предыдущих матчах в НХЛ Гридин набрал 3 (1+2) очка, и в противостоянии с Макдэвидом и компанией он тоже был заметен.
Уже на второй минуте «нефтяники» остались в меньшинстве после удаления Эвана Бушара, чем воспользовалась спецбригада большинства хозяев. Гридин при поддержке Маккензи Уигара вывел на бросок Юбердо, который открыл счет.
За пять минут до первого перерыва Матвей отличился сам. Получив отменную передачу под синюю линию, россиянин рванул в зону и легко переиграл голкипера Тристана Джарри. Никто из защитников «Ойлерз» не успел за 19-летним форвардом.
Гол Гридина помог «Калгари» уйти лидером на первый перерыв, а шайба Коннора Зари в середине второй двадцатиминутки упрочила перевес «Флэймз», но «Битва при Альберте» не могла закончиться столь буднично. Еще до второго перерыва Леон Драйзайтль сократил отставание, реализовав численное преимущество, а на старте третьего периода Каспери Капанен сделал счет 3:3.
Долго радоваться «Эдмонтону» не пришлось. Полторы минуты спустя Райан Ломберг снова вывел «Калгари» вперед, и эта шайба стала для «огоньков» победной.
Что же касается Гридина, то он набрал 2 (1+1) очка за матч, что составляет половину от количества набранных баллов за 12 предыдущих сыгранных встреч в НХЛ.
«Мы теперь Матвея называем сложным прозвищем — координатор игровых комбинаций», — с улыбкой сказал центр Морган Фрост.
«Дело в том, что мы перед вбрасываниями всегда совещаемся, что и как мы будем делать. И я как-то говорю: давайте сразу же бросать. Фрост ответил: да, хорошо, и теперь называет меня координатором», — объяснил Гридин.
«Он станет отличным игроком. Он и сейчас уже очень хорош. И при этом у него всегда свое мнение. Он редко меня слушает», — добавил Фрост.
По словам тренерского штаба «Калгари», Гридин смог ускорить игру тройки Фроста.
«Теперь они знают, что у них есть парень, способный успеть к шайбе после заброса в чужую зону. Матвей очень активен при борьбе в отборе. Даже несмотря на то, что ему 19 лет, он может быть очень сильным и выигрывать шайбу для этих двух парней — Юбердо и Фроста. Эта тройка прибавляет с каждым матчем. Они добавляют в динамике, а это именно то, что нам нужно», — резюмировал наставник «Калгари» Райан Хуска.
Райан Гуска
Крис Ноблок
Девин Кули
(00:00-15:36)
Тристан Джарри
(00:00-51:15)
Девин Кули
(c 15:40)
Тристан Джарри
(51:18-58:35)
01:54
Эван Бушар
03:12
Джонатан Юбердо
(Маккензи Уигар, Матвей Гридин)
03:21
Джоэль Хэнли
05:14
Леон Драйзайтль
(Райан Нюджент-Хопкинс, Эван Бушар)
06:11
Райан Ломберг
14:10
Спенсер Стэстни
14:44
Матвей Гридин
(Девин Кули, Маккензи Уигар)
15:40
Райан Нюджент-Хопкинс
27:30
Джоэль Хэнли
27:30
Тай Эмберсон
31:43
Коннор Зари
(Назем Кадри, Зак Уайтклауд)
31:43
Мартин Поспишил
31:43
Маттиас Янмарк
37:06
Мэтт Коронато
38:26
Леон Драйзайтль
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
44:17
Каспери Капанен
(Эван Бушар, Василий Подколзин)
46:44
Райан Ломберг
(Зак Уайтклауд, Назем Кадри)
51:18
Маккензи Уигар
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит