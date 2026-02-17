Буллит Гридина принес «Калгари» победу над «Манитобой» в матче АХЛ

Российский нападающий фарм-клуба «Калгари» Матвей Гридин реализовал победный буллит в гостевом матче регулярного чемпионата АХЛ с «Манитобой» (3:2 Б).
Также у 19-летнего россиянина результативная передача. Он был признан третьей звездой матча.
В сезоне-2025/26 Гридин в 36 матчах в АХЛ набрал 29 (10+19) очков. В НХЛ у него 6 (3+3) очков в 13 матчах за «Калгари».
Фарм-клуб «Калгари» занимает 13-е место в таблице Западной конференции АХЛ с 46 очками после 49 матчей. «Манитоба» (50 очков после 44 встреч) идет на 10-м месте.