Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Швейцария
:
Италия
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
25.00
Хоккей. Мужчины
14:10
Германия
:
Франция
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.70
П2
9.50
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.50
П2
7.10
Хоккей. КХЛ
17:30
Барыс
:
Металлург Мг
Все коэффициенты
П1
6.00
X
5.30
П2
1.43
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Салават Юлаев
0
П1
X
П2

Буллит Гридина принес «Калгари» победу над «Манитобой» в матче АХЛ

Российский нападающий фарм-клуба «Калгари» Матвей Гридин реализовал победный буллит в гостевом матче регулярного чемпионата АХЛ с «Манитобой» (3:2 Б).

Российский нападающий фарм-клуба «Калгари» Матвей Гридин реализовал победный буллит в гостевом матче регулярного чемпионата АХЛ с «Манитобой» (3:2 Б).

Также у 19-летнего россиянина результативная передача. Он был признан третьей звездой матча.

В сезоне-2025/26 Гридин в 36 матчах в АХЛ набрал 29 (10+19) очков. В НХЛ у него 6 (3+3) очков в 13 матчах за «Калгари».

Фарм-клуб «Калгари» занимает 13-е место в таблице Западной конференции АХЛ с 46 очками после 49 матчей. «Манитоба» (50 очков после 44 встреч) идет на 10-м месте.