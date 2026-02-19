Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.80
X
4.50
П2
1.60
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
США
2
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Финляндия
3
:
Швейцария
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
4
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
6
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Канада
4
:
Чехия
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Салават Юлаев
6
П1
X
П2

Овечкин — о борьбе за плей-офф: «Вашингтону» придется сделать рывок после возобновления сезона"

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от заключительного отрезка регулярного чемпионата НХЛ после олимпийской паузы.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от заключительного отрезка регулярного чемпионата НХЛ после олимпийской паузы. 40-летний россиянин признал, что команда оказалась в непростой турнирной ситуации.

«Нам придется сделать рывок после возобновления сезона. Мы оказались в ситуации, когда нужно приложить все усилия. Мы должны играть в свою игру, играть умно и набирать много очков, если хотим попасть в плей-офф», — цитирует Овечкина пресс-служба «Кэпиталз».

Форвард отметил, что команду ждет тяжелый календарь, но он не ищет оправданий.

«У нас будет жесткий график после Олимпиады, но он таков для всех команд. Думаю, что всем придется играть раз в два-три дня, как и нам. Это сложно, но деваться некуда», — добавил он.

«Вашингтон» с 59 очками после 65 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 48 (22+26) очков в 59 играх.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше