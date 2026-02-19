Овечкин — о борьбе за плей-офф: «Вашингтону» придется сделать рывок после возобновления сезона"

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился ожиданиями от заключительного отрезка регулярного чемпионата НХЛ после олимпийской паузы. 40-летний россиянин признал, что команда оказалась в непростой турнирной ситуации.
«Нам придется сделать рывок после возобновления сезона. Мы оказались в ситуации, когда нужно приложить все усилия. Мы должны играть в свою игру, играть умно и набирать много очков, если хотим попасть в плей-офф», — цитирует Овечкина пресс-служба «Кэпиталз».
Форвард отметил, что команду ждет тяжелый календарь, но он не ищет оправданий.
«У нас будет жесткий график после Олимпиады, но он таков для всех команд. Думаю, что всем придется играть раз в два-три дня, как и нам. Это сложно, но деваться некуда», — добавил он.
«Вашингтон» с 59 очками после 65 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В сезоне-2025/26 Овечкин набрал 48 (22+26) очков в 59 играх.