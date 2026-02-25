Мичков: «Во время паузы на Олимпиаду я тренировался каждый день»

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков рассказал, что тренировался каждый день во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ на Олимпийские игры-2026.
"В прошлом году после Кубка четырех наций перерыв был не слишком долгим, поэтому я просто отдыхал. На этот раз я не планировал отдыхать, так как меня не устраивает то, как складывается сезон, поэтому работал весь перерыв. Я тренировался каждый день. Две тренировки в день. Первая — в тренажерном зале, вторая — на выносливость и физическую подготовку. Семь дней одинаковых тренировок.
Игра в НХЛ — это тяжелый труд. Четырехмесячный перерыв может сказаться на вашей игре. Нужно постоянно концентрироваться на хоккее, и нельзя брать даже месячный перерыв", — приводит PHLY Flyers слова Мичкова.
В этом сезоне 21-летний россиянин набрал 29 (13+16) очков в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ.