Мичков: «Во время паузы на Олимпиаду я тренировался каждый день»

"В прошлом году после Кубка четырех наций перерыв был не слишком долгим, поэтому я просто отдыхал. На этот раз я не планировал отдыхать, так как меня не устраивает то, как складывается сезон, поэтому работал весь перерыв. Я тренировался каждый день. Две тренировки в день. Первая — в тренажерном зале, вторая — на выносливость и физическую подготовку. Семь дней одинаковых тренировок.