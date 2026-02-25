Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Лада
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.67
П2
6.50
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
6.61
X
5.80
П2
1.38
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.51
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
4
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
3
:
Сибирь
2
П1
X
П2

Мичков: «Буду играть столько, сколько мне дают времени»

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметил, что не обращает внимание на разговоры о своей игре в СМИ.

«Что происходит в СМИ? (улыбается) Я буду играть столько, сколько мне дают времени, и я должен выполнять свою работу. Это единственное, что меня волнует. То, как тренер меня использует, — это его решение. Я игрок, и я должен на 100 процентов сосредоточиться на том, что делаю в данный момент», — приводит PHLY Flyers слова Мичкова.

В этом сезоне 21-летний россиянин набрал 29 (13+16) очков в 55 матчах регулярного чемпионата НХЛ.