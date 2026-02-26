Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
1
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
5.12
X
4.81
П2
1.62
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
2
:
Виннипег
1
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.75
П2
4.00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
1
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.75
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
2
:
Колорадо
4
Все коэффициенты
П1
34.00
X
9.00
П2
1.18
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.09
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Овечкин вышел на чистое 17-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл против «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Для 40-летнего россиянина эта игра стала 1551-й за карьеру в регулярных чемпионатах. По этому показателю он вышел на чистое 17-е место, опередив Алекса Дельвеккьо.

На 16-й строчке располагается защитник «Колорадо» Брент Бернс, который сыграл 1552 матча.

Овечкин является рекордсменом по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ. На его счету 919 голов и 751 голевая передача.

Рекордсменом по сыгранным матчам является Патрик Марло, который за карьеру принял участие в 1779 встречах.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
