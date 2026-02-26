Овечкин вышел на чистое 17-е место по сыгранным матчам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сыграл против «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Для 40-летнего россиянина эта игра стала 1551-й за карьеру в регулярных чемпионатах. По этому показателю он вышел на чистое 17-е место, опередив Алекса Дельвеккьо.
На 16-й строчке располагается защитник «Колорадо» Брент Бернс, который сыграл 1552 матча.
Овечкин является рекордсменом по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах НХЛ. На его счету 919 голов и 751 голевая передача.
Рекордсменом по сыгранным матчам является Патрик Марло, который за карьеру принял участие в 1779 встречах.
