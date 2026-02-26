Главный тренер «Вашингтона» Карбери — о будущем Овечкина: «Ему нужно время»

"Да, это не очень просто. Это как слон в комнате. Вы не хотите его замечать. Не хочется давить на Алекса (Овечкина)? Как тренер, вы даете ему свободу и позволяете делать то, он хочет. Как мы и говорили с самого начала, именно так мы и поступим. Ему нужно время. Я не хочу говорить, что это может быть его последний шанс. Я просто стараюсь быть с ним рядом. И помочь ему и нашей команде — это все, что мы можем сделать за последние 23 игры, чтобы завоевать место в плей-офф. Стараюсь, чтобы он был эффективным игроком, эффективным лидером, чтобы он был на пике формы в свои 40 лет. Это то, на чем я пытаюсь сосредоточиться.
Потом придет время принимать решения, которые находятся на нашем пути. Сейчас очень важно, чтобы мы попали в плей-офф и показали себе на самом лучшем уровне в последние 23 игры регулярного сезона, — приводит слова Карбери Monumental Sports.
40-летний россиянин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах (919 голов) и проводит последний сезон по пятилетнему контракту, подписанному в 2021 году.
В сезоне-2025/26 Овечкин сыграл в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 48 (22+26) очков.