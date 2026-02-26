Главный тренер «Вашингтона» Карбери — о будущем Овечкина: «Ему нужно время»

"Да, это не очень просто. Это как слон в комнате. Вы не хотите его замечать. Не хочется давить на Алекса (Овечкина)? Как тренер, вы даете ему свободу и позволяете делать то, он хочет. Как мы и говорили с самого начала, именно так мы и поступим. Ему нужно время. Я не хочу говорить, что это может быть его последний шанс. Я просто стараюсь быть с ним рядом. И помочь ему и нашей команде — это все, что мы можем сделать за последние 23 игры, чтобы завоевать место в плей-офф. Стараюсь, чтобы он был эффективным игроком, эффективным лидером, чтобы он был на пике формы в свои 40 лет. Это то, на чем я пытаюсь сосредоточиться.