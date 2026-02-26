Ричмонд
03:00
Бостон
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.30
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.31
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.32
П2
3.10
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.31
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.38
П2
3.11
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.43
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
04:00
Рейнджерс
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.23
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.20
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.40
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.33
П2
2.49
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
6
:
Адмирал
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Главный тренер «Вашингтона» Карбери — о будущем Овечкина: «Ему нужно время»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери поделился мнением о будущем российского форварда и капитана команды Александра Овечкина.

Источник: AP 2024

"Да, это не очень просто. Это как слон в комнате. Вы не хотите его замечать. Не хочется давить на Алекса (Овечкина)? Как тренер, вы даете ему свободу и позволяете делать то, он хочет. Как мы и говорили с самого начала, именно так мы и поступим. Ему нужно время. Я не хочу говорить, что это может быть его последний шанс. Я просто стараюсь быть с ним рядом. И помочь ему и нашей команде — это все, что мы можем сделать за последние 23 игры, чтобы завоевать место в плей-офф. Стараюсь, чтобы он был эффективным игроком, эффективным лидером, чтобы он был на пике формы в свои 40 лет. Это то, на чем я пытаюсь сосредоточиться.

Потом придет время принимать решения, которые находятся на нашем пути. Сейчас очень важно, чтобы мы попали в плей-офф и показали себе на самом лучшем уровне в последние 23 игры регулярного сезона, — приводит слова Карбери Monumental Sports.

40-летний россиянин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах (919 голов) и проводит последний сезон по пятилетнему контракту, подписанному в 2021 году.

В сезоне-2025/26 Овечкин сыграл в 60 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 48 (22+26) очков.

