«Вашингтон» обыграл «Вегас», Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 (0:0, 3:0, 0:2). В составе «Вашингтона» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (21-я и 24-я минуты) и Джейкоб Чикран (35). У «Вегаса» отличились Брэйден Боуман (43) и Томаш Гертл (50).
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 17 минут и 43 секунды игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема, заблокировал два броска и очков не набрал. 40-летний россиянин продлил личную безголевую серию до семи матчей.
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев дважды бросил в створ и провел два силовых приема. Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился голевой передачей.
«Вашингтон» одержал третью победу подряд. «Вегас» прервал свою трехматчевую победную серию.
Спенсер Карбери
Брюс Кэссиди
Логан Томпсон
(00:00-25:49)
Акира Шмид
(00:00-58:09)
Логан Томпсон
(25:58-55:03)
Логан Томпсон
(c 55:05)
12:47
Командный штраф
15:34
Мэтт Рой
20:49
Пьер-Люк Дюбуа
(Алексей Протас, Расмус Сандин)
23:23
Пьер-Люк Дюбуа
(Алексей Протас)
24:41
Брэден Боумэн
25:58
Ноа Хэнифин
34:52
Джейкоб Чикран
(Расмус Сандин, Пьер-Люк Дюбуа)
36:44
Райан Леонард
42:27
Брэден Боумэн
(Кэдан Корчак, Брэйден Макнэбб)
45:26
Кэдан Корчак
48:15
Командный штраф
49:15
Томаш Гертл
(Павел Дорофеев, Митчелл Марнер)
55:36
Марк Стоун
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит