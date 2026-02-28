Ричмонд
«Вашингтон» обыграл «Вегас», Овечкин очков не набрал

«Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Вегас» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 3:2 (0:0, 3:0, 0:2). В составе «Вашингтона» шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (21-я и 24-я минуты) и Джейкоб Чикран (35). У «Вегаса» отличились Брэйден Боуман (43) и Томаш Гертл (50).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 17 минут и 43 секунды игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил два силовых приема, заблокировал два броска и очков не набрал. 40-летний россиянин продлил личную безголевую серию до семи матчей.

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев дважды бросил в створ и провел два силовых приема. Форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев отметился голевой передачей.

«Вашингтон» одержал третью победу подряд. «Вегас» прервал свою трехматчевую победную серию.

Вашингтон
3:2
0:0, 3:0, 0:2
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
28.02.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Брюс Кэссиди
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-25:49)
Акира Шмид
(00:00-58:09)
Логан Томпсон
(25:58-55:03)
Логан Томпсон
(c 55:05)
1-й период
12:47
Командный штраф
15:34
Мэтт Рой
2-й период
20:49
Пьер-Люк Дюбуа
(Алексей Протас, Расмус Сандин)
23:23
Пьер-Люк Дюбуа
(Алексей Протас)
24:41
Брэден Боумэн
25:58
Ноа Хэнифин
34:52
Джейкоб Чикран
(Расмус Сандин, Пьер-Люк Дюбуа)
36:44
Райан Леонард
3-й период
42:27
Брэден Боумэн
(Кэдан Корчак, Брэйден Макнэбб)
45:26
Кэдан Корчак
48:15
Командный штраф
49:15
Томаш Гертл
(Павел Дорофеев, Митчелл Марнер)
55:36
Марк Стоун
Статистика
Вашингтон
Вегас
Штрафное время
6
10
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше