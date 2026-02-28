Гол и передача россиянина помогли «Анахайму» обыграть «Виннипег»

Встреча в Анахайме завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4 (0:1, 1:1, 3:2, 1:0). В составе «Дакс» шайбы забросили Джейкоб Труба (40-я минута), Лео Карлссон (47), Павел Минтюков (50), Райан Пилинг (57) и Крис Крайдер (65). У «Виннипега» отличились Алекс Иафалло (2), Габриэль Виларди (23), Элиас Саломонссон (42) и Кайл Коннор (59).