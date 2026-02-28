Ричмонд
Гол и передача россиянина помогли «Анахайму» обыграть «Виннипег»

Гол и передача Минтюкова помогли «Анахайму» обыграть «Виннипег» в матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Анахайм Дакс» в овертайме обыграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Анахайме завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4 (0:1, 1:1, 3:2, 1:0). В составе «Дакс» шайбы забросили Джейкоб Труба (40-я минута), Лео Карлссон (47), Павел Минтюков (50), Райан Пилинг (57) и Крис Крайдер (65). У «Виннипега» отличились Алекс Иафалло (2), Габриэль Виларди (23), Элиас Саломонссон (42) и Кайл Коннор (59).

Минтюков также отметился голевой передачей. Всего 22-летний защитник набрал 17 очков (7 голов + 10 передач) в 53 матчах текущего сезона. В составе «Виннипега» на льду появился нападающий Владислав Наместников, не отметившийся результативными действиями.

«Анахайм» (67 очков) занимает второе место в таблице Тихоокеанского дивизиона. «Виннипег» (55) идет шестым в Центральном дивизионе.

Анахайм
5:4
0:1, 1:1, 3:2
ОТ
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
28.02.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Honda Center, 16000 зрителей
Главные тренеры
Джоэль Кенневилль
Скотт Арниел
Вратари
Лукаш Достал
(00:00-64:47)
Коннор Хеллибак
(00:00-21:35)
Коннор Хеллибак
(21:38-58:03)
Коннор Хеллибак
(58:38-64:47)
1-й период
01:24
Алекс Иафалло
(Дилан Самберг, Коул Перфетти)
04:51
Логан Стэнли
11:19
Росс Джонстон
11:19
Люк Шенн
14:09
Олен Зеллвегер
2-й период
21:38
Павел Минтюков
22:25
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Логан Стэнли)
23:30
Олен Зеллвегер
39:19
Джейкоб Труба
(Тим Уош)
3-й период
41:27
Элиас Саломонссон
(Адам Лаури, Алекс Иафалло)
45:36
Тэннер Пирсон
46:32
Лео Карлссон
(Джексон Лакомб, Бекетт Сенекке)
49:59
Павел Минтюков
(Бекетт Сенекке, Дрю Хеллесон)
54:38
Тим Уош
56:50
Райан Пелинг
(Алекс Киллорн, Павел Минтюков)
58:38
Кайл Коннор
(Коул Перфетти, Логан Стэнли)
Овертайм
64:47
Крис Крайдер
(Бекетт Сенекке)
Статистика
Анахайм
Виннипег
Штрафное время
13
9
Игра в большинстве
2
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит