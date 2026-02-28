Ковальчук верит, что Овечкин может играть до 2030 года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» Александр Овечкин может продолжать карьеру до 2030 года. Такое мнение журналистам высказал двукратный чемпион мира и победитель Олимпийских игр в составе сборной России Илья Ковальчук.
«Сможет ли Овечкин играть еще четыре года до Олимпийских игр 2030 года? Дай бог, если это будет. Конечно, любой болельщик, фанат Саши, которым я тоже являюсь, мы хотим, чтобы он играл как можно дольше. И почему бы не замахнуться на 2030 год, классная мотивация», — сказал Ковальчук.
Овечкину 40 лет. Он является лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 919 голами. В составе сборной России он стал трехкратным чемпионом мира.
Решением Международной федерации хоккея сборная России пропускала олимпийский хоккейный турнир в Италии, ее заменила сборная Франции.