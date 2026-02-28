«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» в матче НХЛ, Гавриков отдал голевую передачу

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» дома со счетом 3:2 после буллитов обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Рейнджерс» в основное время шайбы забросили Мика Зибанежад (31-я минута), Тэйлор Рэддиш (43). У «Питтсбурга» отличились Энтони Манта (3), Райан Ши (22). Автором победного буллита стал Винсент Трочек.
Российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился голевой передачей. В 59 матчах текущего сезона у россиянина 9 шайб и 13 результативных передач. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел 36-й матч в сезоне и одержал 18-ю победу. Вратарь отразил 31 бросок из 33. Российские нападающие «Питтсбурга» Егор Чинахов и Евгений Малкин не отметились результативными действиями.
«Рейнджерс» и «Питтсбург» выступают в Столичном дивизионе. После 59 матчей «Рейнджерс» идут на последнем, 8-м месте с 53 очками, «Питтсбург» — 2-й с 73 очками после 58 встреч. В следующем матче «Рейнджерс» в ночь на 3 марта по московскому времени примут «Коламбус», «Питтсбург» 1 марта дома сыграет с «Вегасом».
Майк Салливан
Дэн Мьюз
Игорь Шестеркин
(00:00-65:00)
Стюарт Скиннер
(00:00-65:00)
01:28
Брэйден Шнайдер
02:08
Энтони Манта
(Эрик Карлссон, Брайан Раст)
02:36
Винс Трочек
02:36
Винс Трочек
15:59
Блэйк Лизотт
18:30
Владислав Гавриков
21:59
Райан Ши
(Коннор Клифтон, Блэйк Лизотт)
29:09
Рикард Ракелль
30:00
Мика Зибанежад
(Винс Трочек, Джей Ти Миллер)
42:57
Тэйлор Рэддиш
(Владислав Гавриков, Брендан Бриссон)
победный бросок: Винс Трочек
(Рейнджерс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит