Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
0
:
Эдмонтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия
0
:
Бостон
0
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.10
П2
2.82
Хоккей. НХЛ
01.03
Коламбус
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
01.03
Колорадо
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.11
П2
5.84
Хоккей. НХЛ
01.03
Каролина
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.50
П2
3.59
Хоккей. НХЛ
01.03
Лос-Анджелес
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.15
П2
3.09
Хоккей. НХЛ
01.03
Монреаль
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.34
П2
3.13
Хоккей. НХЛ
01.03
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.68
П2
4.27
Хоккей. НХЛ
01.03
Торонто
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
01.03
Даллас
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
01.03
Сиэтл
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.16
Хоккей. КХЛ
01.03
Адмирал
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
4.07
X
4.60
П2
1.75
Хоккей. КХЛ
01.03
Амур
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.11
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
3
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Локомотив
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
5
:
Барыс
3
П1
X
П2

«Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» в матче НХЛ, Гавриков отдал голевую передачу

Команда из Нью-Йорка одержала победу в серии буллитов.

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» дома со счетом 3:2 после буллитов обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Рейнджерс» в основное время шайбы забросили Мика Зибанежад (31-я минута), Тэйлор Рэддиш (43). У «Питтсбурга» отличились Энтони Манта (3), Райан Ши (22). Автором победного буллита стал Винсент Трочек.

Российский защитник «Рейнджерс» Владислав Гавриков отметился голевой передачей. В 59 матчах текущего сезона у россиянина 9 шайб и 13 результативных передач. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел 36-й матч в сезоне и одержал 18-ю победу. Вратарь отразил 31 бросок из 33. Российские нападающие «Питтсбурга» Егор Чинахов и Евгений Малкин не отметились результативными действиями.

«Рейнджерс» и «Питтсбург» выступают в Столичном дивизионе. После 59 матчей «Рейнджерс» идут на последнем, 8-м месте с 53 очками, «Питтсбург» — 2-й с 73 очками после 58 встреч. В следующем матче «Рейнджерс» в ночь на 3 марта по московскому времени примут «Коламбус», «Питтсбург» 1 марта дома сыграет с «Вегасом».

Рейнджерс
3:2
0:1, 1:1, 1:0, 0:0
Б
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
28.02.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17889 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Дэн Мьюз
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-65:00)
Стюарт Скиннер
(00:00-65:00)
1-й период
01:28
Брэйден Шнайдер
02:08
Энтони Манта
(Эрик Карлссон, Брайан Раст)
02:36
Винс Трочек
02:36
Винс Трочек
15:59
Блэйк Лизотт
18:30
Владислав Гавриков
2-й период
21:59
Райан Ши
(Коннор Клифтон, Блэйк Лизотт)
29:09
Рикард Ракелль
30:00
Мика Зибанежад
(Винс Трочек, Джей Ти Миллер)
3-й период
42:57
Тэйлор Рэддиш
(Владислав Гавриков, Брендан Бриссон)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Винс Трочек
(Рейнджерс)
Статистика
Рейнджерс
Питтсбург
Штрафное время
16
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
