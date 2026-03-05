Губерниев о рекордах Овечкина: «Что они стоят, если “Вашингтон” в плей-офф не попадает? Ценность понижается»

Овечкин за последние девять матчей в НХЛ забил лишь в одном из них. Сегодня, 4 марта, он не смог забросить шайбу в домашней игре с командой «Юта Маммот», матч завершился поражением «Вашингтона» со счетом 2:3.
В настоящее время «Вашингтон» занимает 10-е место в Восточной конференции НХЛ, тогда как в плей-офф выйдет только первая восьмерка. При этом Овечкин является рекордсменом по количеству шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю турнира — он забил уже 921 гол.
«В этом матче Овечкин не забил, а до этого забил. В хоккее так бывает. Я тысячу раз говорил, что для Овечкина рекорды ценны титулами команды. Рекорды Овечкина — выдающийся результат, но что они стоят, если “Вашингтон” в плей-офф не попадает? Ценность понижается, хоккей — игра командная. Поэтому я хочу пожелать Саше и “Вашингтону” удачи», — сказал Губерниев в комментарии сайту «РБ Спорт».