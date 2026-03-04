Такого не было целых 10 лет! Команда Бобровского пролетит мимо плей-офф после двух чемпионств подряд?

«Пантерз» отстают от зоны «уайлд кард» на 10 очков и идут третьими с конца в Восточной конференции, перед ними еще пять команд, которые также претендуют на попадание в кубковую восьмерку и имеют лучшую турнирную ситуацию. К концу марта возможно возвращение Александра Баркова, который выбыл на старте чемпионата из-за травмы колена. Ранее отмечалось, что финский форвард вернется к началу розыгрыша Кубка Стэнли. Но, так как в плей-офф «Флорида» может и не попасть, видимо, капитан команды попробует оказаться на льду немного раньше.