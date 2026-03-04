Такого не было целых 10 лет! Команда Бобровского пролетит мимо плей-офф после двух чемпионств подряд?

Трижды за три года игравшая в финале розыгрыша Кубка Стэнли и дважды становившаяся его обладателем «Флорида Пантерз» в нынешнем сезоне рискует вовсе не попасть в плей-офф. Перед стартом чемпионата немало говорилось о том, что подопечные Пола Мориса могут стать командой-династией (клуб, трижды подряд завоевавший главный трофей НХЛ). Казалось бы, у «Пантер» для этого все есть — генеральному менеджеру команды Биллу Зито удалось почти полностью сохранить чемпионский состав. Но возникла проблема: лидеры «пантер» — достаточно возрастные, а три длинных сезона подряд дают о себе знать в плане здоровья.
Уже на самом старте регулярки-2025/26 «Флорида» столкнулась с немалым количеством трудностей — Дмитрий Куликов, Мэттью Ткачук и Александр Барков попали в долгосрочные списки травмированных. Потеря ключевых игроков не могла не сказаться на результатах команды. Кстати, к фактору усталости стоит также добавить и участие игроков «Флориды» в Олимпийских играх: у «пантер» было одно из самых больших представительств в сборных, выступавших на Олимпиаде — десять человек.
К сложностям добавляется еще и не самая впечатляющая игра со стороны голкипера Сергея Бобровского, который статистически проводит худший сезон в своей карьере. На выходе получается не самая приятная картина.
Но даже если Сергей ранее и проваливал местами регулярный чемпионат, то в плей-офф именно он становился ключевой фигурой. Именно поэтому появляется немало разговоров о потенциальном обмене российского вратаря накануне дедлайна, который, как предсказывают эксперты, не будет богат на события ввиду новых правил.
Что же до ситуации «Флориды», шансы на выход в плей-офф не потеряны, но их становится все меньше и меньше с каждым проигранным матчем. Таких игр у «Пантерз» восемь из десяти последних. Сегодня «Флорида» уступила 1:5 «Нью-Джерси». Да не просто уступила, а даже не смогла нанести ни одного броска в створ ворот «Девилз» в последние 16 минут матча.
«Пантерз» отстают от зоны «уайлд кард» на 10 очков и идут третьими с конца в Восточной конференции, перед ними еще пять команд, которые также претендуют на попадание в кубковую восьмерку и имеют лучшую турнирную ситуацию. К концу марта возможно возвращение Александра Баркова, который выбыл на старте чемпионата из-за травмы колена. Ранее отмечалось, что финский форвард вернется к началу розыгрыша Кубка Стэнли. Но, так как в плей-офф «Флорида» может и не попасть, видимо, капитан команды попробует оказаться на льду немного раньше.
За оставшиеся игры расклад сил в конференции может сильно поменяться, достатоно команде выдать небольшую победную серию. В прошлом году подобный трюк удался «Сент-Луису». В клубе из солнечного штата тоже настроены бороться до самого конца регулярного чемпионата, каждый из игроков, общаясь с прессой после матчей, подчеркивает это.
«Мы команда, и мы держимся вместе. Мы будем бороться до конца», — сказал Сэм Беннетт после поражения «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 4:5.
«Мы все держимся вместе, нельзя сдаваться. Мы будем сражаться до конца. Очевидно, что проигрывать тяжело», — отметил после матча с «Нью-Джерси» Густав Форслинг.
В случае, если «Флорида» все же не попадет в плей-офф, впервые с сезона-2014/2015 команда-обладательница Кубка Стэнли пролетит мимо кубковой восьмерки. Последний раз в подобной ситуации оказывались «Лос-Анджелес Кингз».