Источник: Бобровский может покинуть «Флориду» в дедлайн НХЛ

По данным источника, клуб намерен выслушать предложения по будущим неограниченно свободным агентам, в число которых входят такие игроки, как нападающий Энтони-Джон Грир и вратарь Сергей Бобровский. Дедлайн обменов в НХЛ назначен на 6 марта.
«У Бобровского есть список из 16 команд, в которые его нельзя обменять. Это не значит, что его обязательно обменяют, это просто означает, что “Флорида” слушает предложения», — написал Лебрюн.
«Флорида» проиграла восемь из 10 последних матчей в регулярном чемпионате НХЛ. Команда с 63 очками занимает 14-е место в Восточной конференции и отстает от зоны плей-офф на 10 очков.
Бобровский в сезоне-2025/26 сыграл за «Пантерз» 43 матча (22 победы и 21 поражение), его коэффициент надежности 3,13, а процент отраженных бросков — 87,3.
Контракт Бобровского с «Пантерз» рассчитан до конца сезона-2025/26.