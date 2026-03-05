«Юта» вернула Симашева в НХЛ из фарм-клуба

В мае 2025 года Симашев подписал с «Ютой» трехлетний контракт новичка.
В 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ 21-летний россиянин отметился голевой передачей, после чего был отправлен в «Тусон». В 30 играх АХЛ Симашев набрал 28 очков (8+20).
«Юта Маммот», выступающая в НХЛ, вернула в состав российского защитника Дмитрия Симашева из своего фарм-клуба «Тусон Роудраннерс».
