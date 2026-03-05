Такого не случалось ни разу за 108 лет! Сенсационный американский вратарь Басси крушит победные рекорды в НХЛ

Из года в год среди голкиперов, претендующих на индивидуальную награду НХЛ, мы видим примерно одни и те же фамилии. В нынешнем сезоне среди главных претендентов на «Везину» чаще всего можно встретить Андрея Василевского и Илью Сорокина. Последние несколько лет обладателем этого приза становился американец Коннор Хеллебайк. Но, кажется, в скором времени в число кандидатов войдет еще один американский голкипер, проводящий свой лучший сезон в карьере.
Брендон Басси попал в лучшую лигу мира по воле случая — «Харрикейнз» на старте сезона потеряли Петра Кочеткова, который выбыл из-за старого повреждения. Нагружать 36-летнего Андерсена большим количеством матчей в регулярном чемпионате было рискованно, учитывая, что в последние сезоны датский голкипер тоже страдал от травм.
До нынешнего сезона Басси играл в АХЛ — в фарм-клубе «Бостон Брюинз». А летом подписал двустороннее соглашение с «Флоридой Пантерз» на один год. Но в начале нынешнего чемпионата был выставлен на драфт отказов, откуда его и забрала «Каролина». Затем Кочетков выбыл до конца сезона, а Басси в 27 лет дебютировал за «ураганов» в НХЛ и начал с уверенной победы. Сейчас американец показывает какие-то невероятные результаты и ставит рекорды. В 29 сыгранных матчах Брендон одержал 25 побед! Менее чем за 30 игр в НХЛ Басси установил сразу три удивительных достижения.
Американец добрался до отметки в 10 побед быстрее всех в лиге — для этого ему потребовалось 11 игр. А затем разменял еще десятку и одержал свою 20-ю победу также быстрее всех в истории НХЛ — за 24 встречи. До своей 25-й победы в карьере Басси добрался за 32 матча, что также стало самым быстрым результатом за 108 лет существования сильнейшей лиги планеты.
Учитывая результаты, который показывает американский голкипер, стоило ожидать нового соглашения с ним, так как по окончании текущего договора он стал бы неограниченно свободным агентом, на которого точно были бы претенденты. В середине февраля «Харрикейнз» заключили с 27-летним вратарем новое соглашение сроком на три сезона и с кэпхитом в $1,9 миллиона. Получил бы Бусси больше, выйдя на рынок в межсезонье? Вероятнее всего. Но менеджмент «Каролины» снова грамотно сработал в своих интересах, предложив не слишком короткий, но и не слишком длинный контракт голкиперу, который только зашел в лигу. Похожий сценарий был и с Кочетковым, которому после соглашения новичка предложили договор сразу на четыре года с кэпхитом в $2 миллиона. Сам Петр рассказывал, что срок для него играл важную роль. Все-таки на момент подписания россиянин провел за «ураганов» лишь 11 матчей.
Зато со следующего сезона у «Харрикейнз» будет, пожалуй, лучшая вратарская бригада в лиге по соотношению цена-качество. У Фредерика Андерсена нынешний сезон последний по контракту, соглашение с ним продлевать в «Каролине» не планируют, о чем объявили голкиперу в олимпийскую паузу. Ставка будет сделана на Басси и Кочеткова, которые способны серьезно пошуметь.
Сейчас «Ураганы» возглавляют Столичный дивизион, а также Восточную конференцию с 84 баллами в 61 матче. Если Басси в плей-офф будет играть не хуже, чем в регулярном чемпионате, у «Харрикейнз» может появиться шанс на долгожданный проход третьего раунда плей-офф. Напомним, «Каролина» не может шагнуть дальше финала Востока на протяжении вот уже 19 лет.
