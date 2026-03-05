Такого не случалось ни разу за 108 лет! Сенсационный американский вратарь Басси крушит победные рекорды в НХЛ

Учитывая результаты, который показывает американский голкипер, стоило ожидать нового соглашения с ним, так как по окончании текущего договора он стал бы неограниченно свободным агентом, на которого точно были бы претенденты. В середине февраля «Харрикейнз» заключили с 27-летним вратарем новое соглашение сроком на три сезона и с кэпхитом в $1,9 миллиона. Получил бы Бусси больше, выйдя на рынок в межсезонье? Вероятнее всего. Но менеджмент «Каролины» снова грамотно сработал в своих интересах, предложив не слишком короткий, но и не слишком длинный контракт голкиперу, который только зашел в лигу. Похожий сценарий был и с Кочетковым, которому после соглашения новичка предложили договор сразу на четыре года с кэпхитом в $2 миллиона. Сам Петр рассказывал, что срок для него играл важную роль. Все-таки на момент подписания россиянин провел за «ураганов» лишь 11 матчей.