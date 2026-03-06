Ричмонд
Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в «Вашингтоне»

Российский капитан «Вашингтона» заявил, что пока не знает, останется ли в команде.

Источник: Getty Images

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин пока не определился со своим будущим в преддверии истечения контракта с клубом НХЛ. Об этом 40-летний форвард заявил журналистам.

Овечкина спросили, как обмен защитника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс» повлияет на его будущее. «Я не знаю. Я все еще здесь, так что посмотрим. Посмотрим, что будет. Это сложный вопрос», — цитирует Овечкина журналист TNT Тарик аль-Башир в соцсети Х.

Ранее Овечкин назвал день обмена Карлсона самым грустным в карьере.

Накануне «Вашингтон» обменял Карлсона, который 17 лет был одноклубником Овечкина. Из чемпионского состава «Кэпиталз» 2018 года в команде теперь остались только россиянин и канадский форвард Том Уилсон.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца нынешнего сезона. Сейчас команда идет 11-й в Восточной конференции и находится вне зоны плей-офф.

