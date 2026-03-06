Овечкин ответил на вопрос о своем будущем в «Вашингтоне»

Овечкина спросили, как обмен защитника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс» повлияет на его будущее. «Я не знаю. Я все еще здесь, так что посмотрим. Посмотрим, что будет. Это сложный вопрос», — цитирует Овечкина журналист TNT Тарик аль-Башир в соцсети Х.