Проигравший пять финалов НХЛ за шесть лет Кори Перри перешел в «Тампу»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» выменяла у «Лос-Анджелес Кингз» форварда Кори Перри. Об этом сообщает TSN.
Взамен «Кингз» получили право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2028 года.
Перри известен тем, что проиграл пять финалов плей-офф НХЛ с тремя разными командами за шесть предыдущих сезонов.
В 2020 году Перри играл в финале Кубка Стэнли в составе «Даллас Старз», в 2021-м — в «Монреаль Канадиенс». Оба клуба тогда уступили в решающей серии «Тампе». В 2022-м он перешел в «Тампу» и проиграл в финале «Колорадо Эвеланш». В 2024—2025 годах он дважды подряд дошел до финала с «Эдмонтон Ойлерз», но оба раза проиграл «Флориде Пантерз».
На счету 40-летнего Перри лишь один чемпионский титул — в 2007 году выиграл Кубок Стэнли в составе «Анахайм Дакс».
В нынешнем сезоне Перри провел 50 матчей и набрал 28 (11+17) очков.
Перри — двукратный олимпийский чемпион (2010, 2014) и чемпион мира 2016 года в составе сборной Канады.