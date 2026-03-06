Проигравший пять финалов НХЛ за шесть лет Кори Перри перешел в «Тампу»

В 2020 году Перри играл в финале Кубка Стэнли в составе «Даллас Старз», в 2021-м — в «Монреаль Канадиенс». Оба клуба тогда уступили в решающей серии «Тампе». В 2022-м он перешел в «Тампу» и проиграл в финале «Колорадо Эвеланш». В 2024—2025 годах он дважды подряд дошел до финала с «Эдмонтон Ойлерз», но оба раза проиграл «Флориде Пантерз».