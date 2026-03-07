Ричмонд
«Флорида» обыграла «Детройт» в НХЛ. Бобровский отразил 28 бросков

В составе победителей хет-триком отметился нападающий Мэттью Ткачук.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. «Флорида» обыграла «Детройт» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей хет-триком отметился нападающий Мэттью Ткачук (12, 41 и 59-я минуты). Единственную шайбу в составе «Детройта» забросил Алекс Дебринкэт (31).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29. Вратарь провел 44-й матч в сезоне и одержал 23-ю победу. Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов не набрал очков.

Обе команды выступают в Атлантическом дивизионе. «Флорида» идет на седьмом месте с 65 очками после 63 матчей. «Детройт» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 77 очками после 63 встреч.

В ночь на 11 марта команды вновь сыграют друг с другом. Игра пройдет на льду «Флориды». Двумя днями ранее «Детройт» в гостях сыграет с «Нью-Джерси».

Ранее ТАСС сообщал, что форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин получил дисквалификацию в пять матчей за удар соперника клюшкой.

Детройт
1:3
0:1, 1:0, 0:2
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
7.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 19515 зрителей
Главные тренеры
Тодд Маклеллан
Пол Морис
Вратари
Джон Гибсон
(00:00-58:00)
Сергей Бобровский
Джон Гибсон
(58:08-58:13)
1-й период
11:06
Мэттью Ткачак
(Картер Верхэге)
19:10
Картер Верхэге
2-й период
22:02
Патрик Кейн
29:58
Антон Лунделл
30:28
Густав Форслинг
30:56
Алекс Дебринкэт
(Патрик Кейн, Дилан Ларкин)
39:01
Джейкоб Бернард-Доккер
3-й период
40:35
Мэттью Ткачак
(Сэм Райнхарт, Брэд Маршан)
40:51
Симон Эдвинссон
54:39
Командный штраф
58:08
Мэттью Ткачак
Статистика
Детройт
Флорида
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
1
