«Флорида» обыграла «Детройт» в НХЛ. Бобровский отразил 28 бросков

ВАШИНГТОН, 7 марта. /ТАСС/. «Флорида» обыграла «Детройт» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей хет-триком отметился нападающий Мэттью Ткачук (12, 41 и 59-я минуты). Единственную шайбу в составе «Детройта» забросил Алекс Дебринкэт (31).
Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 28 бросков из 29. Вратарь провел 44-й матч в сезоне и одержал 23-ю победу. Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов не набрал очков.
Обе команды выступают в Атлантическом дивизионе. «Флорида» идет на седьмом месте с 65 очками после 63 матчей. «Детройт» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 77 очками после 63 встреч.
В ночь на 11 марта команды вновь сыграют друг с другом. Игра пройдет на льду «Флориды». Двумя днями ранее «Детройт» в гостях сыграет с «Нью-Джерси».
Ранее ТАСС сообщал, что форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин получил дисквалификацию в пять матчей за удар соперника клюшкой.
Тодд Маклеллан
Пол Морис
Джон Гибсон
(00:00-58:00)
Сергей Бобровский
Джон Гибсон
(58:08-58:13)
11:06
Мэттью Ткачак
(Картер Верхэге)
19:10
Картер Верхэге
22:02
Патрик Кейн
29:58
Антон Лунделл
30:28
Густав Форслинг
30:56
Алекс Дебринкэт
(Патрик Кейн, Дилан Ларкин)
39:01
Джейкоб Бернард-Доккер
40:35
Мэттью Ткачак
(Сэм Райнхарт, Брэд Маршан)
40:51
Симон Эдвинссон
54:39
Командный штраф
58:08
Мэттью Ткачак
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит