Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.52
П2
4.34
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
21:00
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
1
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Панарин сменил игровой номер в «Лос-Анджелесе», предыдущий он выкупал у маскота

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин вернул себе 10-й игровой номер.

Источник: Соцсети

В начале февраля 34-летний форвард был обменян из «Рейнджерс» в «Кингз». Так как в новой команде 10-й номер, под которым россиянин выступал на протяжении последних нескольких лет в НХЛ, был занят форвардом Кори Перри, Панарин выкупил у маскота клуба — льва Бэйли — 72-й игровой номер. За него российский хоккеист подарил Бэйли часы Rolex.

После перехода Перри из «Лос-Анджелеса» в «Тампу» 6 марта в «Кингз» освободился 10-й игровой номер, и Панарин закрепил его за собой.

Панарин провел 5 матчей за «Лос-Анджелес» под 72-м игровым номером. 8 марта в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (3:4) россиянин вышел на лед уже в джерси с номером «10».

«Кингз» опубликовали в своих соцсетях фото маскота с Панариным, отметив, что время, когда в клубе было два 72-х номера, прошло.

Панарин в 6 матчах за «Лос-Анджелес» отметился голом и пятью результативными передачами.