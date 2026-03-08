Панарин сменил игровой номер в «Лос-Анджелесе», предыдущий он выкупал у маскота

В начале февраля 34-летний форвард был обменян из «Рейнджерс» в «Кингз». Так как в новой команде 10-й номер, под которым россиянин выступал на протяжении последних нескольких лет в НХЛ, был занят форвардом Кори Перри, Панарин выкупил у маскота клуба — льва Бэйли — 72-й игровой номер. За него российский хоккеист подарил Бэйли часы Rolex.
После перехода Перри из «Лос-Анджелеса» в «Тампу» 6 марта в «Кингз» освободился 10-й игровой номер, и Панарин закрепил его за собой.
Панарин провел 5 матчей за «Лос-Анджелес» под 72-м игровым номером. 8 марта в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (3:4) россиянин вышел на лед уже в джерси с номером «10».
«Кингз» опубликовали в своих соцсетях фото маскота с Панариным, отметив, что время, когда в клубе было два 72-х номера, прошло.
Панарин в 6 матчах за «Лос-Анджелес» отметился голом и пятью результативными передачами.