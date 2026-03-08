Свечников вышел на 6-е место в списке лучших снайперов «Каролины»

В воскресенье «Каролина» на выезде со счетом 4:5 уступила «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Свечников забросил одну шайбу и довел число голов за клуб до 174. По этому показателю он сравнялся с канадцем Родом Бриндамором, который является действующим главным тренером «Каролины». Лучшим снайпером в истории клуба является канадец Эрик Стаал (322 гола).