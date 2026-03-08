Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.52
П2
4.50
Хоккей. КХЛ
16:00
Лада
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.48
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
21:00
Колорадо
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сан-Хосе
1
:
Айлендерс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
4
:
Оттава
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Виннипег
3
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Коламбус
4
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
3
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
3
:
Нэшвилл
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Филадельфия
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
6
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

Свечников вышел на 6-е место в списке лучших снайперов «Каролины»

Форвард довел число голов за клуб до 174.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский нападающий Андрей Свечников вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина».

В воскресенье «Каролина» на выезде со счетом 4:5 уступила «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Свечников забросил одну шайбу и довел число голов за клуб до 174. По этому показателю он сравнялся с канадцем Родом Бриндамором, который является действующим главным тренером «Каролины». Лучшим снайпером в истории клуба является канадец Эрик Стаал (322 гола).

В текущем сезоне у Свечникова 23 гола и 32 голевые передачи в 63 играх. Также одну шайбу в игре с «Калгари» забросил защитник Александр Никишин, на его счету теперь 8 голов и 15 голевых передач в 62 матчах сезона.

«Каролина» является лидером Столичного дивизиона, команда набрала 86 очков в 63 матчах. «Калгари» идет на седьмом месте Тихоокеанского дивизиона с 57 очками после 62 встреч. В следующем матче «Каролина» примет «Питтсбург» в ночь на 11 марта по московскому времени, «Калгари» в ночь на 10 марта в гостях сыграет с «Вашингтоном».

В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде со счетом 2:1 в овертайме победил «Сан-Хосе». Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков из 31, голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров — 32 броска из 34. «Оттава» в гостях была сильнее «Сиэтла» (7:4), одной голевой передачей в составе победителей отметился защитник Артем Зуб.

Калгари
5:4
0:1, 3:0, 2:3
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
8.03.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 18302 зрителя
Главные тренеры
Райан Гуска
Род Бриндамор
Вратари
Дастин Вольф
(00:00-04:30)
Брэндон Бусси
(00:00-58:13)
Дастин Вольф
(c 04:44)
Брэндон Бусси
(59:00-59:13)
1-й период
00:44
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
04:44
К`Андре Миллер
17:06
Адам Клапка
2-й период
20:19
Райан Строум
(Мартин Поспишил, Олли Мяяття)
24:11
Джоэл Фараби
(Блэйк Коулмэн, Морган Фрост)
24:30
К`Андре Миллер
27:00
Майк Райлли
27:06
Морган Фрост
(Зэйн Парех, Райан Строум)
39:01
Брэйден Пачал
39:01
Себастьян Ахо
3-й период
42:24
Блэйк Коулмэн
(Джоэл Фараби)
44:41
Шон Уокер
(Себастьян Ахо, Тэйлор Холл)
45:15
Брэйден Пачал
45:43
Александр Никишин
(Себастьян Ахо, Сет Джарвис)
57:42
Джоэл Фараби
(Морган Фрост)
59:48
Андрей Свечников
(К`Андре Миллер, Сет Джарвис)
Статистика
Калгари
Каролина
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
3
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит