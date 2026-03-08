Свечников вышел на 6-е место в списке лучших снайперов «Каролины»

ОТТАВА, 8 марта. /ТАСС/. Российский нападающий Андрей Свечников вышел на шестое место в списке лучших снайперов в истории клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина».
В воскресенье «Каролина» на выезде со счетом 4:5 уступила «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ, Свечников забросил одну шайбу и довел число голов за клуб до 174. По этому показателю он сравнялся с канадцем Родом Бриндамором, который является действующим главным тренером «Каролины». Лучшим снайпером в истории клуба является канадец Эрик Стаал (322 гола).
В текущем сезоне у Свечникова 23 гола и 32 голевые передачи в 63 играх. Также одну шайбу в игре с «Калгари» забросил защитник Александр Никишин, на его счету теперь 8 голов и 15 голевых передач в 62 матчах сезона.
«Каролина» является лидером Столичного дивизиона, команда набрала 86 очков в 63 матчах. «Калгари» идет на седьмом месте Тихоокеанского дивизиона с 57 очками после 62 встреч. В следующем матче «Каролина» примет «Питтсбург» в ночь на 11 марта по московскому времени, «Калгари» в ночь на 10 марта в гостях сыграет с «Вашингтоном».
В другом матче игрового дня «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде со счетом 2:1 в овертайме победил «Сан-Хосе». Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 30 бросков из 31, голкипер «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров — 32 броска из 34. «Оттава» в гостях была сильнее «Сиэтла» (7:4), одной голевой передачей в составе победителей отметился защитник Артем Зуб.
Райан Гуска
Род Бриндамор
Дастин Вольф
(00:00-04:30)
Брэндон Бусси
(00:00-58:13)
Дастин Вольф
(c 04:44)
Брэндон Бусси
(59:00-59:13)
00:44
Сет Джарвис
(Себастьян Ахо, Андрей Свечников)
04:44
К`Андре Миллер
17:06
Адам Клапка
20:19
Райан Строум
(Мартин Поспишил, Олли Мяяття)
24:11
Джоэл Фараби
(Блэйк Коулмэн, Морган Фрост)
24:30
К`Андре Миллер
27:00
Майк Райлли
27:06
Морган Фрост
(Зэйн Парех, Райан Строум)
39:01
Брэйден Пачал
39:01
Себастьян Ахо
42:24
Блэйк Коулмэн
(Джоэл Фараби)
44:41
Шон Уокер
(Себастьян Ахо, Тэйлор Холл)
45:15
Брэйден Пачал
45:43
Александр Никишин
(Себастьян Ахо, Сет Джарвис)
57:42
Джоэл Фараби
(Морган Фрост)
59:48
Андрей Свечников
(К`Андре Миллер, Сет Джарвис)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит