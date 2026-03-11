Ричмонд
Голы Капризова и Юрова помогли «Миннесоте» разгромить «Юту»

«Миннесота» дома обыграла «Юту» (5:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Кирилл Капризов (15'), Мэтт Болди (29'), Бобби Бринк (43'), Данила Юров (47') и Райан Хартман (59').

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 37-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в последней шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. Всего на счету 28-летнего россиянина после 65 сыгранных матчей 78 (37+41) набранных очков. Он идет шестым в бомбардирской гонке и занимает второе место в списке лучших снайперов. Лидером лиги по заброшенным шайбам является капитан «Колорадо» Натан Маккиннон (43).

Нападающий «Миннесоты» Данила Юров забросил девятую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 22-летнего россиянина после 58 сыгранных матчей 24 (9+15) набранных очка.

Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко поучаствовал в шайбах Капризова и Юрова, записав на свой счет две результативные передачи. 34-летний россиянин был признан третьей звездой матча. Всего на его счету после 58 сыгранных матчей 35 (16+19) набранных очков.

«Миннесота» выиграла три из четырех последних матчей и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на восемь очков. В пятницу, 13 марта, «дикари» дома сыграют против «Филадельфии».

«Юта» проиграла второй матч кряду и идет на пятом месте на Западе. В тот же день команда из Солт-Лейк-Сити дома сыграет против «Чикаго».

Миннесота
5:0
1:0, 1:0, 3:0
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
11.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena, 18078 зрителей
Главные тренеры
Джон Хайнс
Андре Туриньи
Вратари
Филип Густавссон
Карел Веймелка
1-й период
07:57
Райан Хартман
07:57
Маккензи Уигар
09:19
Лоусон Крауз
10:19
Александр Керфут
14:10
Кирилл Капризов
(Владимир Тарасенко)
16:55
Данила Юров
19:09
Маккензи Уигар
2-й период
28:43
Мэтт Болди
(Маркус Юханссон)
28:57
Брок Фэйбер
3-й период
42:09
Бобби Бринк
46:09
Данила Юров
(Владимир Тарасенко, Куинн Хьюз)
53:41
Клэйтон Келлер
56:16
Кирилл Капризов
58:39
Райан Хартман
(Ник Фолиньо, Кирилл Капризов)
Статистика
Миннесота
Юта
Штрафное время
11
13
Игра в большинстве
4
3
