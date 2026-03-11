Голы Капризова и Юрова помогли «Миннесоте» разгромить «Юту»

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Кирилл Капризов (15'), Мэтт Болди (29'), Бобби Бринк (43'), Данила Юров (47') и Райан Хартман (59').
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил 37-ю шайбу в этом сезоне, а также поучаствовал в последней шайбе своей команды, отметившись результативной передачей. Всего на счету 28-летнего россиянина после 65 сыгранных матчей 78 (37+41) набранных очков. Он идет шестым в бомбардирской гонке и занимает второе место в списке лучших снайперов. Лидером лиги по заброшенным шайбам является капитан «Колорадо» Натан Маккиннон (43).
Нападающий «Миннесоты» Данила Юров забросил девятую шайбу в этом сезоне. Всего на счету 22-летнего россиянина после 58 сыгранных матчей 24 (9+15) набранных очка.
Нападающий «Миннесоты» Владимир Тарасенко поучаствовал в шайбах Капризова и Юрова, записав на свой счет две результативные передачи. 34-летний россиянин был признан третьей звездой матча. Всего на его счету после 58 сыгранных матчей 35 (16+19) набранных очков.
«Миннесота» выиграла три из четырех последних матчей и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, отставая от лидирующего «Колорадо» на восемь очков. В пятницу, 13 марта, «дикари» дома сыграют против «Филадельфии».
«Юта» проиграла второй матч кряду и идет на пятом месте на Западе. В тот же день команда из Солт-Лейк-Сити дома сыграет против «Чикаго».
Джон Хайнс
Андре Туриньи
Филип Густавссон
Карел Веймелка
07:57
Райан Хартман
07:57
Маккензи Уигар
09:19
Лоусон Крауз
10:19
Александр Керфут
14:10
Кирилл Капризов
(Владимир Тарасенко)
16:55
Данила Юров
19:09
Маккензи Уигар
28:43
Мэтт Болди
(Маркус Юханссон)
28:57
Брок Фэйбер
42:09
Бобби Бринк
46:09
Данила Юров
(Владимир Тарасенко, Куинн Хьюз)
53:41
Клэйтон Келлер
56:16
Кирилл Капризов
58:39
Райан Хартман
(Ник Фолиньо, Кирилл Капризов)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит