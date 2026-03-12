Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
13.03
Баффало
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.60
П2
3.76
Хоккей. НХЛ
13.03
Бостон
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.96
X
4.42
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
13.03
Каролина
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.73
П2
4.84
Хоккей. НХЛ
13.03
Нью-Джерси
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.40
П2
3.49
Хоккей. НХЛ
13.03
Тампа-Бэй
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.43
П2
3.81
Хоккей. НХЛ
13.03
Торонто
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.30
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
13.03
Флорида
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.30
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
13.03
Виннипег
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
4.30
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
13.03
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
13.03
Миннесота
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.64
П2
4.30
Хоккей. НХЛ
13.03
Юта
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.50
П2
4.10
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
2
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Вашингтон
1
П1
X
П2

«Он уже наигрался»: экс-тренер сборной России о завершении карьеры Овечкина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался относительно недавнего заявления российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина о возможном скором завершении карьеры, передает Vprognoze.ru.

Источник: Reuters

«Он физически-то еще мог бы играть, но мне кажется, он уже наигрался. Он очень долго в хоккее, в профессиональном хоккее. Возможно, он уже устал, потому что это сложно поддерживать форму на протяжении стольких лет», — сказал Крикунов.

Овечкин проводит свой 21-й и последний по действующему контракту с «Кэпиталз» сезон в Национальной хоккейной лиге. По ходу регулярного чемпионата форвард набрал 50 очков (24 шайбы и 26 передач) в 65 матчах текущего сезона. Россиянин является обладателем Кубка Стэнли и трехкратным чемпионом мира. Сам хоккеист отмечал, что еще не определился со своим будущим.

В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» нападающий «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Следующий матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией Флайерз» 12 марта. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 2:30 по московскому времени.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше