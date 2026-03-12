«Он уже наигрался»: экс-тренер сборной России о завершении карьеры Овечкина

«Он физически-то еще мог бы играть, но мне кажется, он уже наигрался. Он очень долго в хоккее, в профессиональном хоккее. Возможно, он уже устал, потому что это сложно поддерживать форму на протяжении стольких лет», — сказал Крикунов.