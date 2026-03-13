Кучерова назвали главным претендентом на приз лучшему игроку сезона НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял первое место в голосовании журналистов сайта НХЛ, которые выбирали потенциального обладателя награды «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.
В опросе участвовали 16 журналистов, каждый из которых назвал пять претендентов. Голоса начислялись по системе, где первый выбор получал пять очков, второй — четыре и так далее.
Кучеров и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрали одинаковое количество очков — по 59, однако россиянин получил шесть первых мест против трех у канадца, что и позволило ему занять первую строчку.
Третьим в голосовании стал центрфорвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, у которого также шесть первых мест, но лишь 57 баллов. Замкнул четверку 19-летний форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини (42 балла, одно первое место).
В нынешнем сезоне россиянин провел 60 матчей и набрал 106 (34+72) очков. Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года, в составе команды он завоевал два Кубка Стэнли (2020, 2021).