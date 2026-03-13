Кучерова назвали главным претендентом на приз лучшему игроку сезона НХЛ

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
5.00
X
5.07
П2
1.55
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.32
X
6.28
П2
8.00
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.20
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.31
П2
4.32
Хоккей. НХЛ
14.03
Айлендерс
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.15
П2
2.89
Хоккей. НХЛ
14.03
Сент-Луис
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Авангард
:
Шанхай Дрэгонс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Динамо М
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
6
:
Барыс
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
4
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
6
:
Питтсбург
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
2
:
Чикаго
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
7
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Миннесота
2
:
Филадельфия
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
1
:
Сент-Луис
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Калгари
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
6
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
2
:
Коламбус
1
П1
X
П2

Кучерова назвали главным претендентом на приз лучшему игроку сезона НХЛ

Россиянин опередил Коннора Макдэвида из клуба «Эдмонтон Ойлерз» по числу завоеванных первых мест в голосовании журналистов сайта НХЛ, хотя оба спортсмена набрали равное количество баллов — 59.

Источник: Reuters

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял первое место в голосовании журналистов сайта НХЛ, которые выбирали потенциального обладателя награды «Харт Трофи» — приза самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ.

В опросе участвовали 16 журналистов, каждый из которых назвал пять претендентов. Голоса начислялись по системе, где первый выбор получал пять очков, второй — четыре и так далее.

Кучеров и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид набрали одинаковое количество очков — по 59, однако россиянин получил шесть первых мест против трех у канадца, что и позволило ему занять первую строчку.

Третьим в голосовании стал центрфорвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, у которого также шесть первых мест, но лишь 57 баллов. Замкнул четверку 19-летний форвард «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини (42 балла, одно первое место).

В нынешнем сезоне россиянин провел 60 матчей и набрал 106 (34+72) очков. Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года, в составе команды он завоевал два Кубка Стэнли (2020, 2021).

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше