Капитан «Анахайма» Гудас дисквалифицирован на пять матчей за нанесение тяжелой травмы Мэттьюсу

13 марта «Торонто» на своем льду обыграл «Анахайм» со счетом 6:4. В конце второго периода Гудас нанес Мэттьюсу удар коленом в колено и был удален до конца матча.
Нападающий «Мэйпл Лифс» покинул лед при помощи одноклубников, практически не наступая на левую ногу. У него диагностирован разрыв медиальной коллатеральной связки и ушиб четырехглавой мышцы бедра. В «Торонто» сообщили, что Мэттьюс пропустит остаток сезона-2025/26.
Мэттьюс прервал серию из 12 матчей без голов. Но тут же получил травму от обидчика Кросби.
В нынешнем чемпионате 35-летний Гудас провел 52 матча и набрал 13 (2+11) очков. На счету 28-летнего Мэттьюса 53 (27+26) очка в 60 играх.