Капитан «Анахайма» Гудас дисквалифицирован на пять матчей за нанесение тяжелой травмы Мэттьюсу

Нападающий «Мэйпл Лифс» покинул лед при помощи одноклубников, практически не наступая на левую ногу. У него диагностирован разрыв медиальной коллатеральной связки и ушиб четырехглавой мышцы бедра. В «Торонто» сообщили, что Мэттьюс пропустит остаток сезона-2025/26.