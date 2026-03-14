«Оттава» обыграла «Анахайм» в матче НХЛ

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. «Оттава Сенаторз» одержала победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Оттаве завершилась победой хозяев со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Шайбы забросили Майкл Амадио (24-я минута) и Тома Шабо (30). Голкипер «Сенаторз» Линус Улльмарк отразил 23 броска и сохранил ворота в неприкосновенности.
В составе «Оттавы» участие в игре принял российский защитник Артем Зуб. За «Анахайм» сыграл игрок обороны Павел Минтюков. Оба не отметились результативными действиями.
«Оттава» (75 очков) занимает шестое место в таблице Атлантического дивизиона. «Анахайм» с аналогичным количеством очков идет первым в Тихоокеанском дивизионе.