Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Сочи
:
Амур
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Шанхай Дрэгонс
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сиэтл
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Чикаго
0
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Питтсбург
4
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Детройт
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Калгари
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Торонто
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Сан-Хосе
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
6
:
Лос-Анджелес
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Каролина
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
1
:
Коламбус
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Рейнджерс
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Колорадо
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Бостон
3
Демидов единолично возглавил список бомбардиров сезона НХЛ среди новичков

Всего на счету нападающего «Монреаля» 52 очка в 65 играх.

Источник: Reuters

ОТТАВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов единолично занял первое место в списке самых результативных новичков нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.

В домашнем матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (2:4) Демидов отметился результативным пасом. Всего на счету россиянина стало 52 очка (14 голов + 38 передач) в 65 играх. Он опередил канадского форварда «Анахайма» Беккеиа Сеннеке, который имеет в активе 51 очко (20+31) по итогам 66 игр.

Демидов вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров сезона среди россиян, опередив форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (51). Лидирует нападающий «Тампы» Никита Кучеров (106).

Монреаль
2:4
1:1, 1:2, 0:1
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
15.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Райан Варсофски
Вратари
Якуб Добеш
(00:00-57:14)
Алекс Неделькович
Якуб Добеш
(57:57-58:12)
1-й период
07:21
Коул Кофилд
(Юрай Слафковски, Ноа Добсон)
08:28
Винсент Дешарне
13:12
Маклин Селебрини
(Йон Клингберг, Коллин Граф)
17:57
Маклин Селебрини
2-й период
20:38
Командный штраф
31:56
Марио Ферраро
(Александр Веннберг, Вильям Эклунд)
36:20
Коллин Граф
(Йон Клингберг, Маклин Селебрини)
37:38
Ник Сузуки
(Иван Демидов, Ноа Добсон)
3-й период
43:07
Командный штраф
57:57
Маклин Селебрини
(Коллин Граф, Барклай Гудроу)
Статистика
Монреаль
Сан-Хосе
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
