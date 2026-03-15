Демидов единолично возглавил список бомбардиров сезона НХЛ среди новичков

ОТТАВА, 15 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Монреаля» Иван Демидов единолично занял первое место в списке самых результативных новичков нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги.
В домашнем матче регулярного чемпионата против «Сан-Хосе» (2:4) Демидов отметился результативным пасом. Всего на счету россиянина стало 52 очка (14 голов + 38 передач) в 65 играх. Он опередил канадского форварда «Анахайма» Беккеиа Сеннеке, который имеет в активе 51 очко (20+31) по итогам 66 игр.
Демидов вышел на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров сезона среди россиян, опередив форварда «Вашингтона» Александра Овечкина (51). Лидирует нападающий «Тампы» Никита Кучеров (106).
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
15.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Райан Варсофски
Вратари
Якуб Добеш
(00:00-57:14)
Алекс Неделькович
Якуб Добеш
(57:57-58:12)
1-й период
07:21
Коул Кофилд
(Юрай Слафковски, Ноа Добсон)
08:28
Винсент Дешарне
13:12
Маклин Селебрини
(Йон Клингберг, Коллин Граф)
17:57
Маклин Селебрини
2-й период
20:38
Командный штраф
31:56
Марио Ферраро
(Александр Веннберг, Вильям Эклунд)
36:20
Коллин Граф
(Йон Клингберг, Маклин Селебрини)
37:38
Ник Сузуки
(Иван Демидов, Ноа Добсон)
3-й период
43:07
Командный штраф
57:57
Маклин Селебрини
(Коллин Граф, Барклай Гудроу)
Статистика
Монреаль
Сан-Хосе
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
