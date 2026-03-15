Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Сочи
:
Амур
П1
3.30
X
4.28
П2
1.96
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Шанхай Дрэгонс
П1
1.70
X
4.42
П2
4.48
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Локомотив
П1
2.30
X
4.15
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Сент-Луис
П1
2.31
X
4.10
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сиэтл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
6
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
1
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Бостон
3
П1
X
П2

Российский хоккеист попал в нокдаун после силового приема в матче НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Игорь Чернышов неудачно упал на лед и ударился головой. Он дважды пытался встать самостоятельно, но оба раза вновь падал. В итоге ему потребовалась помощь партнеров, чтобы уйти в раздевалку.

Источник: Getty Images

Российский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Игорь Чернышов получил травму в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс».

В самом начале первого периода 20-летний россиянин попал под силовой прием защитника «Монреаля» Майкла Мэтисона. Чернышов неудачно упал и ударился головой. Затем он дважды пытался подняться, но снова падал. В итоге он смог покинуть лед только с помощью партнеров.

Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски после игры рассказал, что Чернышов уже вернулся в команду после обследования в местной больнице. Он должен отправится с «Шаркс» в Оттаву на следующую игру.

Чернышов провел в нынешнем сезоне 16 матчей и набрал 11 (3+8) очков.

Монреаль
2:4
1:1, 1:2, 0:1
Сан-Хосе
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
15.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Centre Bell, 20962 зрителя
Главные тренеры
Мартен Сан-Луи
Райан Варсофски
Вратари
Якуб Добеш
(00:00-57:14)
Алекс Неделькович
Якуб Добеш
(57:57-58:12)
1-й период
07:21
Коул Кофилд
(Юрай Слафковски, Ноа Добсон)
08:28
Винсент Дешарне
13:12
Маклин Селебрини
(Йон Клингберг, Коллин Граф)
17:57
Маклин Селебрини
2-й период
20:38
Командный штраф
31:56
Марио Ферраро
(Александр Веннберг, Вильям Эклунд)
36:20
Коллин Граф
(Йон Клингберг, Маклин Селебрини)
37:38
Ник Сузуки
(Иван Демидов, Ноа Добсон)
3-й период
43:07
Командный штраф
57:57
Маклин Селебрини
(Коллин Граф, Барклай Гудроу)
Статистика
Монреаль
Сан-Хосе
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит