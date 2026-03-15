Российский хоккеист попал в нокдаун после силового приема в матче НХЛ

Российский форвард «Сан-Хосе Шаркс» Игорь Чернышов получил травму в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс».
В самом начале первого периода 20-летний россиянин попал под силовой прием защитника «Монреаля» Майкла Мэтисона. Чернышов неудачно упал и ударился головой. Затем он дважды пытался подняться, но снова падал. В итоге он смог покинуть лед только с помощью партнеров.
Главный тренер «Сан-Хосе» Райан Варсофски после игры рассказал, что Чернышов уже вернулся в команду после обследования в местной больнице. Он должен отправится с «Шаркс» в Оттаву на следующую игру.
Чернышов провел в нынешнем сезоне 16 матчей и набрал 11 (3+8) очков.
Мартен Сан-Луи
Райан Варсофски
Якуб Добеш
(00:00-57:14)
Алекс Неделькович
Якуб Добеш
(57:57-58:12)
07:21
Коул Кофилд
(Юрай Слафковски, Ноа Добсон)
08:28
Винсент Дешарне
13:12
Маклин Селебрини
(Йон Клингберг, Коллин Граф)
17:57
Маклин Селебрини
20:38
Командный штраф
31:56
Марио Ферраро
(Александр Веннберг, Вильям Эклунд)
36:20
Коллин Граф
(Йон Клингберг, Маклин Селебрини)
37:38
Ник Сузуки
(Иван Демидов, Ноа Добсон)
43:07
Командный штраф
57:57
Маклин Селебрини
(Коллин Граф, Барклай Гудроу)
