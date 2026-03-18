Дарюс Каспарайтис уверен, что эра Овечкина в «Вашингтоне» завершается

«Он отыгрывает сейчас чуть ли не последний сезон этого “Вашингтона”. Людям нужно привыкнуть, что команда, возможно, построится новая, уже без такого лидера. Эра Овечкина заканчивается, мы все стареем, и, возможно, кто-то сможет подойти к его рекорду, но пока что я таких не знаю», — цитирует Каспарайтиса «Чемпионат».
Напомним, что 40-летний «Александр Великий», трёхкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014) в составе сборной России по хоккею, выступает за «столичных» с 2005 года, являясь обладателем Кубка Стэнли (2018) и лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ (на данный момент в активе у «Ови» 921 заброшенная шайба).
В сезоне НХЛ-2025/2026 Овечкин, капитан «Вашингтона», вышел на лёд в 68 матчах регулярки, где набрал по системе «гол+пас» 51 очко (24+27).
14 марта в разговоре с ESPN сам «Ови», отвечая на вопрос, что его мотивирует после двадцати проведённых за океаном сезонов, рассказал, что для него по-прежнему важно любить хоккей и получать удовольствие от игры.