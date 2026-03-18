«Я все еще тот самый маленький мальчик». Бобровский провел 800 матчей в НХЛ и побил рекорд Хабибулина

Российский вратарь добрался до исторической отметки.

Сергей Бобровский сыграл 800 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и установил национальный рекорд. «Флорида» не преуспела в догонялках и уступила в гостях «Ванкуверу» (2:5).

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 22, 18.03.2026, 5:00
Ванкувер
5
Флорида
2

«Это моя жизнь»

37-летний Бобровский проводит 16-й сезон в НХЛ, седьмой — в «Пантерз». 800 матчей голкипера в лиге распределились между «Филадельфией» (83 за два года), «Коламбусом» (374 за семь лет) и «Флоридой» (343). За это время голкипер оформил 453 победы и 52 игры на ноль.

Сергей дважды выигрывал приз лучшему голкиперу лиги «Везина Трофи» (2013, 2017). С клубом из Флориды россиянин трижды подряд выходил в финал Кубка Стэнли и стал двукратным чемпионом (2024, 2025).

Бобровский стал 18-м вратарем НХЛ с 800 и более матчами. Рекордом владеет Мартин Бродер (1266), больше тысячи раз выходили на лед также Марк-Андре Флери (1051), Патрик Руа (1029) и легенда «Флориды» Роберто Луонго (1044).

Сергей превзошел национальное достижение Николая Хабибулина (799). Голкипер «Пантерз» также близок к другой вершине для россиян — по числу сухих матчей, этот рекорд установил Евгений Набоков (59 за 697 игр).

«Это моя жизнь. Я люблю все. Люблю подготовку к матчам. Люблю эти эмоции, те эмоции, которые испытываю в играх. Иногда эмоции вот такие, как сегодня, и это тяжело. Но потом ты просыпаешься утром и стараешься работать еще усерднее, чтобы выбраться из этого, сосредоточиться на следующем броске и поймать хорошую волну. Бывает взлеты и падения, но это весело. Это все еще внутри меня. Я все еще тот самый маленький мальчик, который любит эту игру», — сказал Бобровский.

Сергей о сохранившейся любви к хоккею добавил: «Это все. Как за пределами площадки, так и на льду, все эти игры, все эмоции. Ты играешь в НХЛ, играешь в хоккей. Это мечта, которая стала реальностью».

«Я хочу остаться»

Бобровский проводит последний сезон по семилетнему контракту со среднегодовой зарплатой в 10 миллионов долларов. Это соглашение вратарь подписал в 2019 году в статусе свободного агента. Первые сезоны россиянина во «Флориде» вызывали серьезные вопросы к нему самому и руководству клуба, кубковые походы и чемпионские титулы давно переключили внимание на другое.

Ветеран невероятен в плей-офф, этого режима иногда не хватает в регулярном чемпионате. Только команда Пола Мориса с осени столкнулся с большим числом проблем и кадровых потерь после трех насыщенных сезонов, из-за чего не получается выбраться в кубковую восьмерку Восточной конференции.

В начале года инсайдеры обсуждали возможный обмен Бобровского с конкретными вариантами. Назывались соперник «Флориды» по двум чемпионским финалам «Эдмонтон» и «Сан-Хосе» с соотечественником и соперником россиянина по первой драке в карьере — Ярославом Аскаровым и Алексом Недельковичем.

Генменеджер «Пантерз» Билл Зито после дедлайна заявил, что клуб не обсуждал обмен вратаря. Сергея считают важной частью всей франшизы и чемпионского ядра команды, а потому постараются удержать при любом результате в тяжело складывающемся сезоне. Сам голкипер хочется остаться и не собирался оставлять команду в непростой год.

«Да, я хочу быть здесь. Вы знаете, я люблю эту команду, наших болельщиков, всю организацию, парней в нашем коллективе. Мне все нравится. И я хочу остаться здесь», — сказал Бобровский на прошлой неделе.

Сергей о возможном обмене в дедлайн добавил: «Вы знаете, я живу конкретным моментом. Не думал о чем-то другом. Повторюсь: моя позиция — я хочу остаться, мне здесь все нравится».

Автор: Артем Агапов

Ванкувер
5:2
3:1, 1:1, 1:0
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
18.03.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 18355 зрителей
Главные тренеры
Адам Фут
Пол Морис
Вратари
Кевин Ланкинен
Сергей Бобровский
1-й период
03:18
Дмитрий Куликов
03:49
Элиас Петтерссон
(Брок Босер, Марко Росси)
11:41
Мэттью Ткачак
(Картер Верхэге)
12:19
Винс Хиностроза
13:40
Элиас Петтерссон
(Марко Росси, Брок Босер)
17:46
Марко Росси
(Лиам Эгрен, Брок Босер)
18:48
Дрю О`Коннор
2-й период
31:28
Сэм Беннетт
(Картер Верхэге, Мэттью Ткачак)
34:27
Аату Рятю
(Эвандер Кейн, Элиас I Петтерссон)
3-й период
41:51
Маки Самоскевич
49:36
Эвандер Кейн
52:16
Мэттью Ткачак
54:25
Дрю О`Коннор
(Линус Карлссон, Том Вилландер)
59:34
Эвандер Кейн
59:34
Зеев Байэм
59:34
Винс Хиностроза
59:34
Люк Канин
Статистика
Ванкувер
Флорида
Штрафное время
24
28
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
2
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит