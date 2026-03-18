«Я все еще тот самый маленький мальчик». Бобровский провел 800 матчей в НХЛ и побил рекорд Хабибулина

«Это моя жизнь. Я люблю все. Люблю подготовку к матчам. Люблю эти эмоции, те эмоции, которые испытываю в играх. Иногда эмоции вот такие, как сегодня, и это тяжело. Но потом ты просыпаешься утром и стараешься работать еще усерднее, чтобы выбраться из этого, сосредоточиться на следующем броске и поймать хорошую волну. Бывает взлеты и падения, но это весело. Это все еще внутри меня. Я все еще тот самый маленький мальчик, который любит эту игру», — сказал Бобровский.