Хоккей. НХЛ
1-й период
Калгари
1
:
Сент-Луис
0
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
0
:
Даллас
0
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон
2
:
Оттава
0
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Питтсбург
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Нью-Джерси
6
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Адмирал
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Автомобилист
6
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
2
:
ЦСКА
3
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Нефтехимик
0
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Ак Барс
4
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Металлург Мг
2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
СКА
1
Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 922-го гола Овечкина. Текущее положение

В четверг, 19 марта, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой».

Таким образом, 40-летний россиянин достиг отметки в 922 гола в 1560 матчах в регулярных чемпионатах. Он улучшил собственный рекорд.

С учетом плей-офф у Овечкина теперь 999 голов в 1704 матчах. По этому показателю он идет на второй строчке, уступая Уэйну Гретцки.

Список лучших снайперов в истории НХЛ:

1. Александр Овечкин (Россия) — 922 гола (1543 матчей).

2. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 (1487).

3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767).

4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733).

5. Бретт Халл (США) — 741 (1269).

6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348).

7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282).

8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432).

9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756).

10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше