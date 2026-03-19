Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 922-го гола Овечкина. Текущее положение

В четверг, 19 марта, российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой».
Таким образом, 40-летний россиянин достиг отметки в 922 гола в 1560 матчах в регулярных чемпионатах. Он улучшил собственный рекорд.
С учетом плей-офф у Овечкина теперь 999 голов в 1704 матчах. По этому показателю он идет на второй строчке, уступая Уэйну Гретцки.
Список лучших снайперов в истории НХЛ:
1. Александр Овечкин (Россия) — 922 гола (1543 матчей).
2. Уэйн Гретцки (Канада) — 894 (1487).
3. Горди Хоу (Канада) — 801 (1767).
4. Яромир Ягр (Чехия) — 766 (1733).
5. Бретт Халл (США) — 741 (1269).
6. Марсель Дионн (Канада) — 731 (1348).
7. Фил Эспозито (Канада) — 717 (1282).
8. Майк Гартнер (Канада) — 708 (1432).
9. Марк Мессье (Канада) — 694 (1756).
10. Стив Айзерман (Канада) — 692 (1514).