Мичков отказался драться с Минтюковым в матче «Анахайм» — «Филадельфия»

В конце первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» — «Филадельфия» произошла стычка между российскими игроками Павлом Минтюковым и Матвеем Мичковым.
Хоккеисты сцепились за воротами «Дакс». Форвард «Флайерз» нанес удар по шлему защитника «уток», на что Минтюков отреагировал сброшенными крагами. Однако Мичков отказался принимать вызов на драку и уехал улыбаясь на свою половину льда.
Оба игрока получили по двухминутному штрафу — Минтюков за неспортивное поведение, а Мичков за грубость.