Билл Дэйли отреагировал на рекорд Овечкина: «Алекс продолжает удивлять хоккейных болельщиков, причем по всему миру»

В четверг, 19 марта, россиянин забил «Оттаве» (4:1) в матче регулярного чемпионата. Этот гол стал для него 999-м за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф и 25-м в текущем сезоне. Овечкин довел число сезонов в лиге с 25 или более голами до 20, сравнявшись по этому показателю с Горди Хоу.