Билл Дэйли отреагировал на рекорд Овечкина: «Алекс продолжает удивлять хоккейных болельщиков, причем по всему миру»

В четверг, 19 марта, россиянин забил «Оттаве» (4:1) в матче регулярного чемпионата. Этот гол стал для него 999-м за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф и 25-м в текущем сезоне. Овечкин довел число сезонов в лиге с 25 или более голами до 20, сравнявшись по этому показателю с Горди Хоу.
— Алекс Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Горди Хоу, став лишь вторым игроком в истории, проведшим 20 сезонов с 25+ голами. Что вы думаете еще об одном великом достижении Ови?
— Алекс продолжает удивлять хоккейных болельщиков, причем по всему миру, — приводит слова Дэйли «Чемпионата».
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 69 матчей и набрал 52 (25+27) очка.