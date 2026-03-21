«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», Овечкин не набрал очков

«Вашингтон» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Игра прошла на «Капитал Уан Арене» в Вашингтоне.
Нападающий Райан Леонард на 10-й минуте первого периода открыл счет. В концовке встречи белоруский форвард Алексей Протас забил в пустые ворота. Перед финальной сиреной «Дэвилз» отыграли одну шайбу — забил Братт.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин результативными действиями не отметился. У 40-летнего россиянина 52 (25+27) очка в 70 играх этого сезона.
«Вашингтон» набрал 78 очков в 70 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 13-й строчке — 72 очка в 69 играх.
