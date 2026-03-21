«Вашингтон» одержал вторую победу подряд в НХЛ, Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Райан Леонард (10-я минута) и белорусский форвард Алексей Протас (59). У «Нью-Джерси» голом отметился Йеспер Братт (60).
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 13 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот и очков не набрал.
Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк пять раз бросил в створ и применил два силовых приема. Форвард «Девилз» Максим Цыплаков отметился одним силовым приемом.
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд. «Нью-Джерси» потерпел первое поражение после серии из трех побед.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Каролины Харрикейнз» в овертайме обыграли «Торонто Мейпл Лифс» (4:3 ОТ). Российский защитник «Харрикейнз» Александр Никишин отметился победным голом в овертайме и был признан первой звездой матча. Форвард «Каролины» Андрей Свечников очков не набрал.
Спенсер Карбери
Шелдон Киф
Логан Томпсон
(00:00-48:30)
Джейк Аллен
(00:00-57:56)
Логан Томпсон
(c 48:38)
Джейк Аллен
(58:17-58:25)
Джейк Аллен
(59:17-59:34)
09:36
Райан Леонард
(Брэндон Дюхейм, Тревор ван Римсдайк)
24:30
Итен Фрэнк
38:17
Том Уилсон
48:38
Джонатан Ковачевич
58:17
Алексей Протас
(Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон)
59:17
Йеспер Братт
(Джек Хьюз)
