20:00
Питтсбург
:
Виннипег
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
1
:
Анахайм
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
4
:
Флорида
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
1
:
Колорадо
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
2
:
Нью-Джерси
1
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
3
:
Каролина
4
«Вашингтон» одержал вторую победу подряд в НХЛ, Овечкин очков не набрал

«Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Нью-Джерси» в матче чемпионата НХЛ.

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Нью-Джерси Девилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой хозяев площадки со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1). В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Райан Леонард (10-я минута) и белорусский форвард Алексей Протас (59). У «Нью-Джерси» голом отметился Йеспер Братт (60).

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на площадке 13 минут игрового времени, нанес четыре броска в створ ворот и очков не набрал.

Нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк пять раз бросил в створ и применил два силовых приема. Форвард «Девилз» Максим Цыплаков отметился одним силовым приемом.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд. «Нью-Джерси» потерпел первое поражение после серии из трех побед.

В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Каролины Харрикейнз» в овертайме обыграли «Торонто Мейпл Лифс» (4:3 ОТ). Российский защитник «Харрикейнз» Александр Никишин отметился победным голом в овертайме и был признан первой звездой матча. Форвард «Каролины» Андрей Свечников очков не набрал.

Вашингтон
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Нью-Джерси
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
21.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Шелдон Киф
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-48:30)
Джейк Аллен
(00:00-57:56)
Логан Томпсон
(c 48:38)
Джейк Аллен
(58:17-58:25)
Джейк Аллен
(59:17-59:34)
1-й период
09:36
Райан Леонард
(Брэндон Дюхейм, Тревор ван Римсдайк)
2-й период
24:30
Итен Фрэнк
38:17
Том Уилсон
3-й период
48:38
Джонатан Ковачевич
58:17
Алексей Протас
(Пьер-Люк Дюбуа, Том Уилсон)
59:17
Йеспер Братт
(Джек Хьюз)
Статистика
Вашингтон
Нью-Джерси
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше