Шакил О’Нил подарил Овечкину кроссовки в честь 900 шайб в НХЛ

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил в подарок кроссовки от члена Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакила О’Нила.
Фотографию кроссовок, подписанных бывшим баскетболистом в честь достижения Овечкиным отметки в 900 голов в чемпионатах НХЛ, продемонстрировала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) супруга хоккеиста Анастасия Шубская.
«Небольшой подарок от легенды Шакила О’Нила. Спасибо!» — написала Шубская.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». Овечкин является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе российского форварда 922 гола в 1561 матче. Овечкин представляет «Кэпиталз» с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли (2018).
О’Нил является олимпийским чемпионом (1996), чемпионом мира (1994) и четырехкратным чемпионом НБА (2000 — 2002, 2006), 15 раз принимал участие в Матчах звезд НБА. О’Нил объявил о завершении профессиональной карьеры 1 июня 2011 года. После этого он стал работать телеведущим и комментатором. В 2016 году он был включен в Зал славы баскетбола.