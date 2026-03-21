Хоккей. НХЛ
1-й период
Лос-Анджелес
0
:
Баффало
0
Все коэффициенты
П1
2.71
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. НХЛ
1-й период
Миннесота
0
:
Даллас
0
Все коэффициенты
П1
2.82
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сан-Хосе
0
:
Филадельфия
0
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.29
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
4
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
14.25
П2
50.00
Хоккей. НХЛ
22.03
Ванкувер
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.94
X
4.30
П2
2.13
Хоккей. НХЛ
22.03
Монреаль
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.67
Хоккей. НХЛ
22.03
Оттава
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.80
П2
5.03
Хоккей. НХЛ
22.03
Детройт
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.23
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
22.03
Эдмонтон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.79
X
4.40
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
5
:
Виннипег
4
П1
X
П2

Шакил О’Нил подарил Овечкину кроссовки в честь 900 шайб в НХЛ

Шакил О'Нил подарил Овечкину кроссовки в честь 900 голов в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил в подарок кроссовки от члена Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакила О’Нила.

Фотографию кроссовок, подписанных бывшим баскетболистом в честь достижения Овечкиным отметки в 900 голов в чемпионатах НХЛ, продемонстрировала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) супруга хоккеиста Анастасия Шубская.

Источник: Соцсети

«Небольшой подарок от легенды Шакила О’Нила. Спасибо!» — написала Шубская.

Источник: Соцсети

Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с «Вашингтоном». Овечкин является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе российского форварда 922 гола в 1561 матче. Овечкин представляет «Кэпиталз» с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли (2018).

О’Нил является олимпийским чемпионом (1996), чемпионом мира (1994) и четырехкратным чемпионом НБА (2000 — 2002, 2006), 15 раз принимал участие в Матчах звезд НБА. О’Нил объявил о завершении профессиональной карьеры 1 июня 2011 года. После этого он стал работать телеведущим и комментатором. В 2016 году он был включен в Зал славы баскетбола.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше