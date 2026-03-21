Шакил О’Нил подарил Овечкину кроссовки в честь 900 шайб в НХЛ

О’Нил является олимпийским чемпионом (1996), чемпионом мира (1994) и четырехкратным чемпионом НБА (2000 — 2002, 2006), 15 раз принимал участие в Матчах звезд НБА. О’Нил объявил о завершении профессиональной карьеры 1 июня 2011 года. После этого он стал работать телеведущим и комментатором. В 2016 году он был включен в Зал славы баскетбола.