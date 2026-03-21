«Питтсбург» по буллитам победил «Виннипег». Чинахов забил с передачи Малкина

Сегодня, 21 марта, «Питтсбург Пингвинз» на домашнем льду обыграл «Виннипег Джетс» (5:4 Б).

Источник: Reuters

Российский форвард «пингвинов» Егор Чинахов отличился голом и результативной передачей. Ему ассистировал Евгений Малкин.

Также дубль в составе хозяев оформил Эрик Карлссон. Еще один гол на счету Рикарда Ракелля.

У «Джетс» по шайбе забросили Морган Баррон, Коул Кепке, Нил Пионк и Брэд Ламберт.

Овертайм прошел без голов. В серии буллитов точнее были хоккеисты «Питтсбурга».

«Питтсбург» с 86 очками в 69 матчах занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Виннипег» с 68 баллами после 69 игр идет на 12-й строчке на Западе.

Питтсбург
5:4
2:1, 1:1, 1:2, 0:0
Б
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
21.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18360 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Скотт Арниел
Вратари
Артур Шилов
(00:00-65:00)
Коннор Хеллибак
(00:00-65:00)
1-й период
01:06
Егор Чинахов
(Евгений Малкин, Паркер Уотерспун)
02:02
Рикард Ракелль
(Брайан Раст, Самуэль Жирар)
03:50
Морган Бэррон
(Брэд Ламберт)
03:50
Командный штраф
2-й период
25:44
Элиас Саломонссон
26:10
Коул Кепке
(Адам Лаури)
35:22
Эрик Карлссон
(Паркер Уотерспун, Егор Чинахов)
3-й период
44:04
Нил Пионк
(Джонатан Тэйвз, Густав Нюквист)
48:36
Брэд Ламберт
52:45
Эрик Карлссон
(Сидни Кросби, Брайан Раст)
Овертайм
61:40
Джош Моррисси
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сидни Кросби
(Питтсбург)
Статистика
Питтсбург
Виннипег
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше