«Питтсбург» по буллитам победил «Виннипег». Чинахов забил с передачи Малкина

Российский форвард «пингвинов» Егор Чинахов отличился голом и результативной передачей. Ему ассистировал Евгений Малкин.
Также дубль в составе хозяев оформил Эрик Карлссон. Еще один гол на счету Рикарда Ракелля.
У «Джетс» по шайбе забросили Морган Баррон, Коул Кепке, Нил Пионк и Брэд Ламберт.
Овертайм прошел без голов. В серии буллитов точнее были хоккеисты «Питтсбурга».
«Питтсбург» с 86 очками в 69 матчах занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Виннипег» с 68 баллами после 69 игр идет на 12-й строчке на Западе.
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
21.03.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18360 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Скотт Арниел
Вратари
Артур Шилов
(00:00-65:00)
Коннор Хеллибак
(00:00-65:00)
1-й период
01:06
Егор Чинахов
(Евгений Малкин, Паркер Уотерспун)
02:02
Рикард Ракелль
(Брайан Раст, Самуэль Жирар)
03:50
Морган Бэррон
(Брэд Ламберт)
03:50
Командный штраф
2-й период
25:44
Элиас Саломонссон
26:10
Коул Кепке
(Адам Лаури)
35:22
Эрик Карлссон
(Паркер Уотерспун, Егор Чинахов)
3-й период
44:04
Нил Пионк
(Джонатан Тэйвз, Густав Нюквист)
48:36
Брэд Ламберт
52:45
Эрик Карлссон
(Сидни Кросби, Брайан Раст)
Овертайм
61:40
Джош Моррисси
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Сидни Кросби
(Питтсбург)
Статистика
Питтсбург
Виннипег
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
