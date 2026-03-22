Панарин забил 24-й гол в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин забросил шайбу в ворота «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
34-летний россиянин отличился на 11-й минуте. Он открыл счет, реализовав большинство. Нападающий набирает очки в пятом матче подряд.
В сезоне-2025/26 Панарин в 65 матчах набрал 73 (24+49) очка.