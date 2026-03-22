Кучеров забил в меньшинстве в матче «Эдмонтон» — «Тампа»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в ворота «Эдмонтона» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.
32-летний форвард отличился в меньшинстве на 37-й минуте. Он сделал счет 3:1 в пользу своей команды. Также у него две результативные передачи.
В сезоне-2025/26 Кучеров в 64 матчах набрал 117 (39+78) очков.
22 мар 05:00 Эдмонтон — Тампа-Бэй 0:0.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.