19:00
Рейнджерс
:
Виннипег
2.35
4.20
2.65
19:30
Вашингтон
:
Колорадо
3.10
4.30
2.09
завершен
Эдмонтон
2
:
Тампа-Бэй
5
П2
завершен
Детройт
2
:
Бостон
4
П2
завершен
Ванкувер
1
:
Сент-Луис
3
П2
завершен
Монреаль
7
:
Айлендерс
3
П2
завершен
Оттава
5
:
Торонто
2
П2
завершен
Лос-Анджелес
1
:
Баффало
4
П2
завершен
ОТ
Миннесота
2
:
Даллас
1
П2
завершен
Сан-Хосе
1
:
Филадельфия
4
П2
завершен
Нэшвилл
4
:
Вегас
1
П2
завершен
Б
Питтсбург
5
:
Виннипег
4
П2

Кучеров возглавил список лучших бомбардиров сезона НХЛ

Он обогнал форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал лидером списка лучших бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сместив с первого места канадского форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.

Кучеров набрал 4 очка (2 заброшенные шайбы + 2 голевых паса) в гостевом матче против «Эдмонтона» (5:2), теперь на его счету 118 (40+78) результативных действий в нынешнем сезоне. В регулярном чемпионате россиянин провел 64 игры.

Макдэвид во встрече с «Тампой» забросил шайбу, он имеет на счету 116 очков (38+78) после 71 игры. Третье место в списке бомбардиров занимает канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, в активе которого 114 очков (45+69) за 67 встреч.

«Тампа» и «Колорадо» до конца регулярного чемпионата проведут 14 матчей, «Эдмонтон» — 11.

