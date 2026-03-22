Кучеров возглавил список лучших бомбардиров сезона НХЛ

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал лидером списка лучших бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сместив с первого места канадского форварда «Эдмонтона» Коннора Макдэвида.
Кучеров набрал 4 очка (2 заброшенные шайбы + 2 голевых паса) в гостевом матче против «Эдмонтона» (5:2), теперь на его счету 118 (40+78) результативных действий в нынешнем сезоне. В регулярном чемпионате россиянин провел 64 игры.
Макдэвид во встрече с «Тампой» забросил шайбу, он имеет на счету 116 очков (38+78) после 71 игры. Третье место в списке бомбардиров занимает канадский нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон, в активе которого 114 очков (45+69) за 67 встреч.
«Тампа» и «Колорадо» до конца регулярного чемпионата проведут 14 матчей, «Эдмонтон» — 11.