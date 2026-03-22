Кучеров уделал Макдэвида на глазах у его фанатов! У русской звезды — уникальный гол и лидерство в гонке бомбардиров

Матч между «Эдмонтоном» и «Тампой» в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени преподносился как дуэль двух звезд Национальной хоккейной лиги — Коннора Макдэвида и Никиты Кучерова. Перед стартовым вбрасыванием гонку бомбардиров возглавлял капитан «Ойлерз» — на его счету было 115 очков. Куч отставал от него всего на 1 балл. И в очной битве гениальному россиянину удалось обставить канадского идола.
Хотя начиналось все для «Тампы» в целом и Кучерова в частности не слишком радужно. Коннор Макдэвид открыл счет в матче и набрал 116-й результативный балл. Теперь, чтобы обойти серебряного призера Олимпиады, Никите нужно было набирать 3 очка. И он справился с этой задачей на отлично.
Парень из Майкопа пустился в погоню за Макдэвидом на старте второго периода. Как это чаще всего и бывает, 86-й номер «Молний» отметился результативным пасом. Он получился слегка курьезным, но заслуг Куча это нисколько не умаляет — 1:1.
Второй результативный балл прилип к Никите в большинстве. Он отпасовал на Гюнцеля, который вылез на ворота и отправил шайбу в дальнюю «девять» — получилось очень красиво. Так двукратный обладатель Кубка Стэнли оформил ассистентский дубль и сравнялся с оппонентом из «Ойлерз» — у обоих стало по 116 очков.
На этом россиянин не остановился. За 3 минуты до конца второй двадцатиминутки он забил сам. Причем сделал это в меньшинстве! Впервые в карьере. Ранее Никита никогда не забивал в расстановке «4 на 5». Таким образом фаворит на «Арт Росс» набрал очки в этой встрече во всех ситуациях — в равных составах, в большинстве и меньшинстве. Ну какой же красавец!
Благодаря этому голешнику Никита спустя долгое время вернулся на первое место в гонке бомбардиров — теперь у него 117 результативных баллов. Символично, что Куч отличился после потери Макдэвида — Коннор в одиночку пошел на двоих защитников, потерял шайбу и помог «Тампе» организовать контратаку, наконечником которой выступил именно звездный россиянин.
Таким образом, один из лучших игроков в истории «Молний» оформил пятый подряд выездной матч с минимум тремя набранными очками. Он повторил уникальную для 21-го века серию — ранее такой же трюк проделывали только Марио Лемье и Уэйн Гретцки в 1990-е годы. А рекорд по этому показателю принадлежит Марио Лемье — 6 встреч подряд.
«Эдмонтон» отыграл одну шайбу и сделал заявку на камбэк, но все тот же Кучеров сразу остудил пыл «Ойлерз» и оформил дубль — 4:2. Теперь на счету Никиты 12 очков в последних трех матчах. Безумие!
Окончательный счет установил Энтони Сирелли — 5:2. Но для персональных болельщиков Куча главный итог встречи заключается не в победе «Тампы», а уверенном лидерстве 86-го номера «Молний» в гонке бомбардиров — у него 118 баллов и он опережает Макдэвида на два пункта.
Крис Ноблок
Джон Купер
Коннор Ингрэм
(00:00-58:10)
Андрей Василевский
Коннор Ингрэм
(c 59:28)
19:37
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар)
21:37
Энтони Чирелли
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
26:03
Коннор Макдэвид
26:03
Понтус Хольмберг
30:29
Коннор Мерфи
30:29
Понтус Хольмберг
31:03
Дарнелл Нерс
31:03
Василий Подколзин
31:03
Энтони Чирелли
32:13
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
33:06
Коннор Макдэвид
34:47
Никита Кучеров
35:34
Янни Гурд
36:58
Никита Кучеров
(Янис Мозер)
47:16
Джошуа Замански
55:32
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель)
55:50
Макс Джонс
59:09
Эрик Чернак
59:28
Энтони Чирелли
