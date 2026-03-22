«Рейнджерс» по буллитам проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» по буллитам проиграл «Виннипег Джетс» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Адам Лаури (14-я минута) и Габриэль Виларди (27). Победный буллит реализовал Кайл Коннор. У хозяев шайбы забросили Тай Картье (21) и Мика Зибанеджад (35).

«Виннипег» (70 очков) идет шестым в Центральном дивизионе. Потерпевший четвертое поражение подряд «Рейнджерс» (65 очков) располагается на восьмом месте в Столичном дивизионе.

В следующем матче «Нью-Йорк» 23 марта примет «Оттаву Сенаторз», а «Виннипег» 24 марта дома сыграет с «Вегас Голден Найтс».

Рейнджерс
2:3
0:1, 2:1, 0:0, 0:0
Б
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
22.03.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17349 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Скотт Арниел
Вратари
Дилан Гаранд
(00:00-65:00)
Эрик Комри
(00:00-64:25)
Эрик Комри
(64:48-65:00)
1-й период
06:26
Тай Картье
13:06
Адам Лаури
(Габриэль Виларди, Коул Перфетти)
2-й период
20:41
Тай Картье
(Джей Ти Миллер)
25:22
Тэйлор Рэддиш
26:43
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
29:40
Хайдн Флери
32:56
Коул Перфетти
34:03
Мика Зибанежад
(Адам Фокс, Джей Ти Миллер)
3-й период
52:54
Мэттью Робертсон
Овертайм
61:39
Марк Шайфли
64:48
Алексис Лафренье
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Кайл Коннор
(Виннипег)
Статистика
Рейнджерс
Виннипег
Штрафное время
8
6
Игра в большинстве
3
4
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит