«Рейнджерс» по буллитам проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Адам Лаури (14-я минута) и Габриэль Виларди (27). Победный буллит реализовал Кайл Коннор. У хозяев шайбы забросили Тай Картье (21) и Мика Зибанеджад (35).
«Виннипег» (70 очков) идет шестым в Центральном дивизионе. Потерпевший четвертое поражение подряд «Рейнджерс» (65 очков) располагается на восьмом месте в Столичном дивизионе.
В следующем матче «Нью-Йорк» 23 марта примет «Оттаву Сенаторз», а «Виннипег» 24 марта дома сыграет с «Вегас Голден Найтс».
Майк Салливан
Скотт Арниел
Дилан Гаранд
(00:00-65:00)
Эрик Комри
(00:00-64:25)
Эрик Комри
(64:48-65:00)
06:26
Тай Картье
13:06
Адам Лаури
(Габриэль Виларди, Коул Перфетти)
20:41
Тай Картье
(Джей Ти Миллер)
25:22
Тэйлор Рэддиш
26:43
Габриэль Виларди
(Кайл Коннор, Джош Моррисси)
29:40
Хайдн Флери
32:56
Коул Перфетти
34:03
Мика Зибанежад
(Адам Фокс, Джей Ти Миллер)
52:54
Мэттью Робертсон
61:39
Марк Шайфли
64:48
Алексис Лафренье
победный бросок: Кайл Коннор
(Виннипег)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит