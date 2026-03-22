«Рейнджерс» по буллитам проиграл «Виннипегу» в матче НХЛ

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей в серии буллитов со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0). В составе победителей отличились Адам Лаури (14-я минута) и Габриэль Виларди (27). Победный буллит реализовал Кайл Коннор. У хозяев шайбы забросили Тай Картье (21) и Мика Зибанеджад (35).