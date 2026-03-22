Ротенберг: «Тысяча голов Овечкина — это вся Россия»

Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг высказался о юбиленом голе форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Sport24

В воскресенье Овечкин в третьем периоде матча с «Колорадо» (2:3 ОТ) забил 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, став вторым после канадца Уэйна Гретцки игроком, достигшим этой отметки.

"История произошла на наших глазах! И это очень важно для всего российского хоккея, что наш хоккеист покоряет такую высоту на глазах у всего мира. В первую очередь, это мотивирует детей заниматься хоккеем. Идти в спортивные школы, работать над собой, становиться лучше. Завтра — понедельник, все дети пойдут на тренировку и будут обсуждать тысячный гол Саши Овечкина, занимаясь с еще большим азартом, мечтая об Олимпиадах и чемпионатах мира. Да что там, вся страна завтра проснется счастливой. Александр снова подарил нам праздник.

Тысяча голов Овечкина — это вся Россия. Это ребята, которые стремятся попасть в сборную. Это дети, которые мечтают о большом хоккее. Это родители, которые ведут в своих ребят в спорт. Это детские тренеры, которые мотивируют учеников и ставят в пример Ови, а не иностранного хоккеиста. Это все мы! «— приводит слова Ротенберга “Матч ТВ”.

