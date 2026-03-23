Футбольное московское «Динамо» поздравило Овечкина с 1000-й шайбой

«Александр Овечкин забросил свою 1000 шайбу в НХЛ! Поздравляем динамовца с очередным великим достижением!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Овечкин в матче с «Колорадо» (2:3 в овертайме) забросил шайбу, которая стала для него 1000-й в НХЛ с учетом плей-офф. Россиянин занимает второе место по этому показателю, уступая канадскому форварду Уэйну Гретцки (1 016).
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.