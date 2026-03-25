Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
2
:
Анахайм
2
Все коэффициенты
П1
6.40
X
4.90
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
2
:
Эдмонтон
4
Все коэффициенты
П1
21.00
X
7.70
П2
1.18
Хоккей. НХЛ
3-й период
Калгари
2
:
Лос-Анджелес
2
Все коэффициенты
П1
13.00
X
1.30
П2
11.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
2.01
X
4.13
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Вегас
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Нью-Джерси
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Вашингтон
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
6
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Чикаго
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
2
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
5
:
Каролина
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Колорадо
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Коламбус
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Флорида
5
:
Сиэтл
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
5
:
Спартак
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
3
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Сибирь
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2

Кучеров стал восьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 120 очков в 4 сезонах

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:3).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:3). Теперь у россиянина 120 (40+80) очков в этом сезоне.

Кучеров стал восьмым игроком в истории НХЛ, у которого четыре и более сезонов со 120+ очками. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (14 сезонов), Марио Лемье (8), Марселю Дионну (6), Филу Эспозито (6), Ги Лефлеру (5), Яромиру Ягру (4) и Бобби Орру (4).

«Тампа» с 93 очками в 70 матчах занимает 3-е место в Восточной конференции.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max.

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
