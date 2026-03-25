Кучеров стал восьмым игроком в истории НХЛ, набравшим 120 очков в 4 сезонах

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (6:3). Теперь у россиянина 120 (40+80) очков в этом сезоне.
Кучеров стал восьмым игроком в истории НХЛ, у которого четыре и более сезонов со 120+ очками. Ранее это удавалось Уэйну Гретцки (14 сезонов), Марио Лемье (8), Марселю Дионну (6), Филу Эспозито (6), Ги Лефлеру (5), Яромиру Ягру (4) и Бобби Орру (4).
«Тампа» с 93 очками в 70 матчах занимает 3-е место в Восточной конференции.
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат.